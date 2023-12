A magyar Jason Statham is sulkyba pattan az Ügetőszilveszteren

Idén a kapukat pontban délben nyitják. Tavaly nagy siker volt, így most is lesz kezdésként pónigaloppverseny. Az első ügetőfutam 13.30-kor kezdődik, míg a programok sorozata a tervek szerint 20 óráig tart. A jól megszokott ügetőfutamok közül most is kiemelkedik színészek–sportolók–újságírók versenye.

A futamokkal a két színészlegendára és korábbi versenyzőre emlékezneka Zenthe Ferenc Emlékversenyen és a Bubik István Emlékversenyen. A meghívott hírességek között hajt majd három „újonc” is: először láthatjuk a sulkyban a Nemzeti Vágta Jótékonysági Sztárfutamán győztes kiváló színészt, Krajnik-Balogh Gábort (Barátok közt, Tűzvonalban, Mintaapák), az ATV Laser-Run-világbajnok műsorvezetőjét, Gajdos Tamást és az „Air Sanyi”-ként elhíresült 42-szeres válogatott csatárt, Torghelle Sándort.

Tíz év után visszatér a 2008-as szapporói divízió I-es jégkorong-világbajnokságon győztes válogatott kapusa, Szuper Levente, de itt lesz az eddig veretlen színművész, Bács Péter is.

A sztárfutamok oszlopos tagja a részvételek számában rekorder Jászai Mari-díjas színész, Epres Attila (Jason Statham örökös magyar hangja), de a rutint képviselve újra drukkolhatunk a korábban amatőr licenccel is hajtó kaszkadőrnek, Ézsiás Csabának.

A díjlovagló Németh Gábor szinte mindig döntős, lehet, hogy idén ismét az ő éve lesz. Az egykori 40-szeres válogatott magyar bajnok labdarúgó, újpesti legenda és kiváló szakvezető, Urbán Flórián most jó esélyű lóval próbálkozhat, de az olimpiai ezüstérmes, 3-szoros Európa-bajnok cselgáncsozó, Ungvári Miklós is megörvendeztetné rajongótáborát.

Persze a sportriporterek sem maradhatnak ki a sorból, ezúttal is starthoz áll az egyaránt egy-egy győzelemmel rendelkező Petur András (Sport TV), Török Olivér és Szekeres Péter (M4 Sport), illetve a lovakhoz ezer szállal kötődő Eper Márton (Hír TV). Az idei mezőny egyetlen hölgytagja pedig a többszörös utánpótlásbajnok és válogatott díjugrató, Burucs Borbála lesz.

A Zenthe Ferenc Emlékverseny indulói: Bács Péter, Burucs Borbála, Eper Márton, Ézsiás Csaba, Szekeres Péter, Szuper Levente, Torghelle Sándor, Ungvári Miklós.

A Bubik István Emlékverseny indulói: Epres Attila, Gajdos Tamás, Krajnik-Balogh Gábor, Németh Gábor, Petur András, Török Olivér, Urbán Flórián.