Bikicsunáj, Nike és a punk muzsika

Van, akit porig égetett a közszégyen, más celebbé vált – kicsit attól is függ, mennyire veszi valaki komolyan magát. Nagy pofon, ha egy tehetségkutatóban azt a kritikát kapja az ember, hogy illett volna megtanulni a dal szövegét, de még keményebb, ha az ebből születő poén miatt kapják fel az embert, és válik hírességgé.

Akad erre példa itthon és külföldön egyaránt, volt, aki sírt, más azóta is nevet magán. Ha az elhallott dalokról beszélünk, van egy dal, amely mindenkinek rögtön beugrik, ez pedig nem más, mint a Bikicsunáj.

Azt, hogy Szarka Lászlót mennyire érintette érzékenyen a megasztáros meghallgatása után, hogy szokatlan szöveghasználata közbeszéddé vált, pontosan nem tudni, de annyi bizonyos, hogy képes volt felülemelkedni az eseten, és előnyére fordítani az őt övező ismertséget.

Nincsenek rá szavak

2019-ben, tíz évvel megasztáros válogatója után visszatért a tehetségkutatók világába. Ezúttal a Sztárban sztár leszek! műsorában tűnt fel, de nem csupán az Alphaville Big In Japan „átiratával”. Új dalokat hozott, összesen három számmal állt ki a nézők elé. Hogy miért épp a Seri seri lédi, a Csik máj hárt és a Vádiszláv lettek az új slágerei, azt nem tudjuk, de a Modern Talking és Haddaway számai mellett azért megcsillogtatta hírnevének forrását, és visszatért a legendás Bikicsunáj is.

Nem csak a magyar tehetségkutatók büszkélkedhetnek híres félrehallásokkal vagy „átiratokkal”. Bulgáriában is akadnak hatalmas tehetségek. A helyi Idol műsor egyik versenyzője is izgalmas meglepetéssel készült az ottani ítészeknek, amikor Mariah Carey legendás dalát, a Ken Lee-t adta elő – ami valójában a Without You.

Már az internet is megszokta

Persze a Megasztárból sem maradhatott ki a nagy siker, hisz az amerikai Grammy-díjas énekesnő nemcsak a bolgár, hanem a magyar rajongóit is inspirálta. Nálunk is – némileg más nyelvészeti szakértelemmel, de – megszületett a Without You, vagyis a Ken Lii.

Az ilyen csodák számos embert inspirálnak, nem hiába. Előtte, közben és utána is születtek – szándékosan, vagy csupán a csillagok furcsa együttállásának köszönhetően – olyan fantasztikumok, átiratok, amelyeket az Irigy Hónaljmirigy a mai napig énekel, mint a Szentmihályon metró lesz (Police) vagy a Tik vagytok parasztok!… (Scatman).

Persze az olyan népi elhallásokat is muszáj megemlítenünk, mint az „ásót visz a Laci”, vagy a „satura vár a jótündér”. Ami szórakoztató, hogy ha ezekkel elkezdi bombázni az ember a YouTube-ot, akkor automatikusan kiadja Kylie Minogue-tól az I Should Be So Luckyt, valamint Bon Jovitól a You Give Love A Bad Name-et – amelynek első sorai:

Shot through the heart And you're to blame.

Persze nem csak a tehetségkutatók, az internet, a kocsma és a paródiadalok tudják elnyomni az emberekben az eredeti számok szövegeit. A rádiókban sem mindig egyszerű a műsorvezetők dolga, amikor dalokat kérnek a hallgatók, hiszen sokszor szövegfoszlányokból vagy eldúdolt dallamokból kell felismerniük a közönség kedvenceit.

Ennek egyik sikersztorija egy spanyol nyelvű rádió esete, ahol a műsorvezetőnek annyiból kellett tájékozódnia, hogy: „Reebok or Nike”. A stúdióban egy percig kemény hezitálás folyt, mire megszületett a végeredmény a Corona gigaslágere, a The Rythm of The Night dallamában.

Zárásként a tehetségkutatók szerelmeseinek némi játékkal készültünk. Vajon hányan ismerik az X-Faktorban is feltűnt elhallás eredeti változatát? Egy bizonyos Prosectura nevű, keményvonalas punk csapat is dalba szőtte a szöveget, hátha ez némi támpontként szolgál az olvasóknak.