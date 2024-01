Meghalt a világ leghíresebb csókjának egyik főszereplője

A 20. század egyik leghíresebb csókját Robert Doisneau francia fotós örökítette meg 1950-ben, a női főszereplő, Francoise Bornet most hunyt el, 93 éves korában.

Robert Doisneau az egyik legnevesebb utcai fotós volt, egyszer úgy nyilatkozott, képein egy kedves, szeretettel és gyengédséggel teli világot akart ábrázolni, ahol szívesen élne ő maga is. Fotói közül az egyik ikonikus darab a Csók a városháza előtt, aminek történetét most a The Guardian elevenítette fel.

Francoise Bornet 1950 tavaszán Párizs központjában akkori szerelmével sétált, mikor rájuk bukkant az utcai fotózás jeles képviselője, az 1994-ben elhunyt Robert Doisneau, és igazi francia szimbólummá emelte párosukat. Bornet a kép készítésének idején még leánykori nevét, a Delbart-t viselte és 20 éves színinövendék volt. Barátja, aki a képen szenvedélyesen megcsókolja, szintén színészhallgató volt, Jacques Carteaud.

Doisneau egy kávézóban szúrta ki őket, és az amerikai Life magazin megbízásából készített egy fotósorozatot, a párizsi szerelmet illusztrálandó. Bornet később úgy mesélte a történetet a francia televízióban:

Bemutatkozott, és azt mondta: „Elbűvölőnek talállak benneteket, és azon tűnődtem, vajon belemennétek-e, hogy megismételjétek csókotokat a kamera előtt.”

Több fényképet is készített róluk Párizs különböző pontjain, mivel, ahogy Bornet elmesélte, akkori szerelmével állandóan és mindenhol csókolóztak, nem tudták abbahagyni.

A fotó a Life magazinban jelent meg, és gyorsan feledésbe is merült, mígnem a nyolcvanas években újból felkapták, mikor a romantikus Párizst illusztrálták vele. Megjelent képeslapokon, plakátokon, bögréken, naptárakon. Harminc évvel a fénykép elkészítése után egyfajta fekete-fehér párizsi nosztalgiát jelentett, valamint a fiatal szerelem és a spontán szenvedély szimbólumává vált.

De a sors nem akarta, hogy a fiatal szerelmesek együtt maradjanak, a színésznő Bornet is máshoz ment férjhez, és Carteaud is megnősült, majd borászkodni kezdett. Amikor 1988-ban a fénykép a Télérama című francia kulturális magazin címlapján szerepelt, több francia házaspár azt állította, hogy ők az utcai szerelmesek, és bírósághoz fordultak a képükhöz fűződő jogaik miatt, de nem jártak sikerrel. Kivéve Bornet, de ő sem kapott jogdíjat a kép után, mert arca takarásban volt. Ahogy elmondta akkor, komolyan bántotta, hogy mások is jelentkeztek az ő „szerepére”, mintha ellopták volna az emlékeit.

2005-ben eladta a Doisneau-tól kapott eredeti fénykép másolatát egy aukción több mint 150 000 euróért. A férfi főszereplő, Carteaud Közép-Franciaországban élt, és 65 évesen jött rá, hogy nem tudott profitálni csóktehetségéből, az ő markát nem ütötte pénz.

(Borítókép: Látogató nézi a Robert Doisneau francia fotográfus és művész munkásságát és életét bemutató Robert Doisneau kiállítást a Carlo Maria Martini Egyházmegyei Múzeumban 2023. május 08-án Milánóban. Fotó: Roberto Serra / Iguana Press / Getty Images)