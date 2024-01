Orrba-szájba készülnek a musicalek, de titkolják a stúdiók

Wonka, A kis hableány, Kívánság, The Color Purple: csak néhány a tavaly megjelent filmmusicalek dömpingjéből. A hollywoodi filmek és a Broadway-musicalek kapcsolata nem új keletű, hosszú múltra tekint vissza. Évtizedekig bevett szokásnak számított, hogy a sikeres musicaleket rohamtempóban megfilmesítik, így azokat a nagyobb közönség is élvezheti – vagyis ezek az alkotások bekerültek a mainstream kultúrába.

Az elmúlt években viszont fordult a kocka, sorra készülnek a zenés darabok a blockbuster játékfilmek alapján.

Mi szükség ennyi musicalre?

A háttérben (természetesen) a pénz áll, na meg az a tény, hogy ezek könnyen adaptálható történetek. A színházi filmek és produkciók elkészítése költséges mulatság, így – ha egy forgatókönyv már bizonyítottan sikeres – sokkal biztosabb azt filmmusicallé formálni.

A folytatások és a remake-ek aranykorát éljük, szóval senki nem zendül fel az újabb feldolgozásokon.

Az elmúlt 20 évben a filmmusicaliparban korábban nem tapasztalt fellendülés történt: a Moulin Rouge!, A nyomorultak (Les Misérables) és a Kaliforniai álom (La La La Land) egytől egyig Golden Globe-díjas alkotás, de a Mamma Mia!, a Csillag születik (Star is Born) és Az operaház fantomja is sztárokat vont be a produkcióba – ráadásul a közönség tetszését is elnyerte. E projektek sikere mutatja, hogy a mainstream közönség bizony érdeklődik a filmmusicalek iránt.

Bár az élő színház varázsát nem igazán lehet filmre vinni, és az is igaz, hogy az élő színház sem tudja megismételni a nagyvásznak látványvilágát: a filmek díszletmegoldásai utolérhetetlenek, végtelen számú nézőponttal szolgálnak, beleértve a közeli felvételeket is, és még CGI/VFX technikát is alkalmazhatnak.

A zene mint kifejezőeszköz

A közönség könnyen kapcsolódhat a filmekben szereplő dalokhoz, amelyek érthető és átélhető üzenetekkel, emlékezetes énekhanggal és fülbemászó zenei kísérettel hatnak a nézőkre. Sőt, ezek a dalok és a dalszövegek gyakran saját maguktól is slágerekké válnak, például a Mamma Mia! című film esetében is, amely a svéd ABBA együttes slágereire épült.

A dalok népszerű eszközei a filmes történetmesélésnek. A musicalekben a zene szerepe túlmutat a puszta érzelmi jelzéseken, segíthet előrevinni a cselekményt, fejlesztheti a karakterek személyiségét, vagy kifejezheti akár a főszereplő vagy az antihős érzéseit és vágyait – magyarázkodás nélkül. Egy jó dal bármit hatékonyan képes érzelmi kontextusba helyezni, miközben azt a képzeletbeli világot is tükrözi, amelyben a szereplők mozognak.

Gyalázatos marketing

A leírtak ellenére a musicalek az elmúlt években nem feltétlenül voltak a legnagyobb bevételt hozó alkotások. Míg a közönség jobban fogadta a „musicalesített” animációs filmeket, addig az élő szereplős alkotások már kevésbé jöttek be nekik, ráadásul utóbbinál

a marketingben is hajlamosak voltak „kihagyni” a musicales elemeket.

A hamarosan megjelenő (a közösségi médiában már óriási népszerűségnek örvendő) Mean Girls: The Musical előzeteséből ki sem derül, hogy musical lesz. (Ez egyébként a Wonka előzetesére is igaz).

A musical szóval veszélyes dobálózni, legalábbis több stúdió vezetője így gondolja. Az emberek előítéletesek, és a musical kifejezés azt sugallja, hogy a szereplők minden egyes szót énekelve adnak elő, ami taszító lehet. A marketingkampányokban éppen ezért már régóta elzárkóznak a musicalelemek hangsúlyozásától.

Bár a Mean Girls online trailereiben nem láthattunk zenei elemeket, a film mozis előzetesében a főszereplő Reneé Rapp a Broadway-show egyik számát énekelte. Ennek azonban megint más oka van: a mozis trailer Taylor Swift koncertfilmje, a The Eras Tour elé került, amely a fiatalabb, nagyrészt női közönségnek szól. A stúdió remélte, hogy a Mean Girls trailerjének levetítésével megnyerheti magának ezt a közönséget (is).

Működik a titkolózás

Shawn Robbins, a BoxOffice Pro vezető elemzője szerint a marketingesek a West Side Story és az In the Heights – New York peremén gyenge teljesítményéből indulnak ki. Ezeket a filmeket musicalként reklámozták. Az utóbbi, Lin-Manuel Miranda musicalje – amely a pandémia idején a Warners–HBO Max által került streamingre – globálisan mindössze 45 millió dollárt hozott. Steven Spielberg klasszikusa, Stephen Sondheim produkciójának feldolgozása pedig akkor került a mozikba, amikor azok még mindig a világjárványból álltak fel. A West Side Story mindössze 76 millió dollárt hozott a házhoz. De a pandémia előtt is elvéreztek a musicalek. 2019-ben a Macskák (75 millió dollár) és 2021-ben a Kedves Evan Hansen (19 millió dollár) szerepelt le csúnyán, mindkettő a Universal műve volt.

Ellenpéldának azonban ott a 2013-as Jégvarázs (Frozen). A Disney animációs blockbusterjét sima játékfilmként reklámozták, pedig kijelenthető, hogy a dalai miatt vált ennyire ismertté. A film összesen 1,28 milliárd dollár bevétellel zárt.

Ennek ellenére Hollywood még nem mondott le a műfajról, sőt. 2024-ben a Wickedből is filmmusical készül Ariana Grande és Cynthia Erivo főszereplésével. Mi több, a Joker folytatása is zenés produkció lesz, ami nem kicsit megosztó hír...