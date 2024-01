Ezeket a filmeket várjuk a legjobban 2024-ben

Beköszöntött az új esztendő, az új évvel együtt pedig jönnek a kasszasikernek ígérkező filmek, valamint azok folytatásai.

Dűne 2: A brutális népszerűségű sci-fi folytatását 2023 novemberére ígérték, de a hollywoodi sztrájkok miatt ennek a mozinak a megjelenési ideje is csúszott: egyes források szerint a film 2024. március 1-jén jön ki, így a Dűne rajongóinak egészen biztosan jól indul a tavasz. (A cikk születésekor a Warner Bros. egyelőre nem erősítette meg, hogy az HBO Max felületén mikor jelenik meg a film).

Ez a rész Frank Herbert könyvének második felét – pontosabban inkább az utolsó harmadát – dolgozza fel. Mivel a regény több idősíkon játszódik, és tele van akciódús jelenetekkel, ismét páratlan látványvilággal számolhatnak a nézők. A filmben valószínűleg nagyobb hangsúlyt kap a Zendaya által alakított Chani, aki a regény második feléig nem nagyon van jelen a történetben.

Joker 2: Folie à Deux: A 2019-es Joker film Joaquin Phoenix főszereplésével olyan sikeres volt, hogy 2024-ben folytatást kap. A második rész, a Folie à Deux Lawrence Sher operatőr munkája, aki a Definition magazinnak adott interjújában elárulta, hogy a Joker 2 óriási meglepetéseket tartogat, váratlan fordulatokkal lesz tele. Új, ígéretes mellékszereplők is megjelennek:

a filmben Lady Gaga alakítja Harley Quinnt.

Bár az nem világos, hogy a folytatás mennyire fogja követni a forrásanyagot, Lady Gaga kiemelt szerepet kap a moziban.

A film Amerikában 2024. október 4-én kerül a mozikba: a megjelenési dátum alapján a stúdió sokat vár a folytatástól, a Folie à Deux a 2024/2025-ös díjátadók sikersztorija lehet. Todd Phillips író-rendező 2022-ben fejezte be a forgatókönyvet, a film fejlesztése és gyártása pedig gyorsított ütemben zajlott. A Joker: Folie à Deux a hírek szerint több mint kétszer akkora költségvetésű, mint a Joker: százötvenmillió dollárról szól a fáma.

Beetlejuice 2: A Michael Keaton, Winona Ryder, Alec Baldwin, Geena Davis és Catherine O'Hara főszereplésével készült 1988-as Beetlejuice című horrorkomédia az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb kultuszfilmje. Bár az eredeti film lezárult, a Warner Bros. 2023 májusában bejelentette, hogy 2024-ben érkezik a film folytatása.

A Variety szerint Keaton az új filmben újra Beetlejuice szerepét játssza majd, Ryder és O'Hara pedig Lydia Deetz, illetve Delia Deetz szerepében tér vissza. Állítólag a Wednesday főszereplője, Jenna Ortega játssza Lydia lányát. Justin Theroux, Monica Bellucci és Willem Dafoe szintén szerepel a készülő filmben. Ráadásul Tim Burton, az eredeti film készítője is visszatér rendezőként.

A forgatás a hollywoodi sztrájkok miatt szünetelt, de miután a munkabeszüntetés 2023. november elején véget ért, Burton november 30-án az Instagramon bejelentette, hogy végre befejezték a forgatást. A Warner Bros. novemberben közölte, hogy a Beetlejuice 2. 2024. szeptember 6-án kerül a mozikba.

Jönnek a hősök

Gladiátor 2: Novemberben 22-én érkezik Ridley Scott új filmje Paul Mescal főszereplésével, aki Commodus császár unokaöccsét, Luciust alakítja majd. A várva várt moziban Denzel Washington, Pedro Pascal és Joseph Quinn is feltűnik.

Madame Web: Idén érkezik Dakota Johnsonnal az élen a Madame Web is. A szuperhősös film a Marvel talán egyik legfurcsább karakterére összpontosít. A történet egy New York-i mentősnőt követ, aki rájön, hogy látnok. A Madame Web kevésbé multiverzumos hatású, és lassúnak tűnhet, de valószínűleg nagy dolgokat fog előkészíteni – már ami a következő marveles filmeket illeti. A film 2024. február 14-én debütál.

Ghostbusters: Frozen Empire: Március végén megpróbálják megismételni az első Szellemirtók film sikerét. Az 1984-es mozi második része nem volt valami nagy durranás, így ehhez a filmhez sem fűznek túl sok reményt a fanatikusok, mindenesetre az eredeti szereplők – Annie Potts, Bill Murray, Ernie Hudson és Dan Aykroyd – is feltűnnek a filmvásznon.

Godzilla x Kong: Az Új Birodalom: Április nagy durranása a Godzilla x Kong: Az Új Birodalom lehet. A Warner Bros./Legendary legújabb szörnyfilmje Adam Wingard alkotása. A cselekményről keveset tudni, annyi azonban biztos, hogy a világot valamilyen szörnyűség fenyegeti, a címszereplő „dögök” pedig (valószínűleg) megküzdenek egymással.

Furiosa: A Mad Max Saga: A mozi Anya Taylor-Joy főszereplésével kerül forgalomba. A harag útja előzményfilmje Charlize Theron ikonikus karakterének korai életéhez nyúlik vissza. Furiosát ezúttal Anya Taylor-Joy alakítja, de a film még mindig George Miller műve, így az elvárások nem is lehetnének nagyobbak. Sőt állítólag Chris Hemsworth is benne lesz a filmben, ami tovább növeli a rajongók izgalmát.

Kingdom of the Planet of the Apes: A 2024. május 24-én megjelenő A majmok bolygója új részét Wes Ball rendezi, aki a vizuális effektekkel kezdte pályafutását, vagyis egy valami biztos: a film jól fog kinézni.

Deadpool 3: A vártnál később, csak július 26-án várható a Deadpool folytatása. Ebben a pillanatban nagyon úgy fest, hogy a Ryan Reynolds és Hugh Jackman nevével fémjelzett film lesz 2024-ben az egyelten MCU film, miután az Amerika Kapitány: Szép új világ, valamint ma Thunderbolts premierjét is eltolták 2025-re.

Mickey 17: Pong Dzsunho, az Élősködők rendezője ezúttal a Mickey 17 című sci-fivel tér vissza, amely Edward Ashton regényének, a Mickey 7-nek az adaptációja. A történet egy klónról szól, a főszerepet pedig Robert Pattinson játssza. A film Amerikában 2024. március 29-én kerül a mozikba.