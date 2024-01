Demokratikus Koalíció: Mi csak a Katona József Színháznak segítettünk

Máté Gábor kizárólag az Indexnek beszélt arról, hogy tavaly novemberben kiderült: 20-30 százalékkal olcsóbban vehettek jegyet novemberben a Katona József Színház előadásaira a Demokratikus Koalíció tagjai.

A Katona József Színház igazgatója indexes interjújában maga is elismerte, hogy a színház kereste meg a DK-t azzal, hogy mivel az előadások alacsony nézőszámmal futnak, a párt segítsen nekik a jegyek értékesítésben. Azt is elismerte, hogy kedvezményes jegyek árusítására tettek javaslatot. Ugyanúgy, ahogy a Fidesz-közeli MCC-nek, a MOL-nak, vagy bármilyen más 20 fő feletti csoportnak

– közölte a Demokratikus Koalíció.

Az indexes interjú után a DK úgy fogalmazott:

A kérdésre, hogy volt-e a párton belül vizsgálat az ügyben, a Demokratikus Koalíció azt válaszolta: elképesztőnek tartják a felvetést, hogy a DK-ban vizsgálatot kellene indítani azért, mert a párt ingyen, ellenérték nélkül teljesítette egy jegyértékesítési problémákkal küzdő színház kérését. Az ellenzéki párt szerint

A Demokratikus Koalíció válaszközleményében továbbá úgy fogalmazott:

Volt egy levél

Tavaly novemberben a színház a Magyar Nemzetnek azt írta, hogy a Katona József Színház nem pártszimpátia alapján biztosít kedvezményeket.

„Ahogyan magánvállalkozások, piaci alapon működő cégek, úgy fővárosi, valamint országos önkormányzatok, állami cégek is rendszeresen kapnak tőlünk hasonló ajánlatokat. A teljesség igénye nélkül néhány példa: évek óta kiemelkedően jó együttműködést tudhatunk magunkénak például a NAV-val, a Tisztelet Társaságával, az MTA-val, a MOL-lal, a TEVA és Richter Gedeon Nyrt.-vel, de kapott már kedvezményes ajánlatot a Magyar Ügyvédi Kamara, az Ügyészek Országos Szervezete vagy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar is. Egyházi szervezetek közül mind a három nagy keresztény egyházzal jó a kapcsolatunk, rendszeresen ajánlunk fel jegyeket jótékonysági eseményeikre, és a MAZSIHISZ is kap kedvezményeket. Öt elit kutatóegyetemünk (Szeged, Debrecen, BME, ELTE, Semmelweis) teljes diák/tanári karával, illetve Alumni programjával szoros az együttműködés. Mindezek mellett kapott már tőlünk ajánlatot a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Mathias Corvinus Collegium is. [...] A bankok közül szoros a viszony az MKB és MHB intézeteivel, de az OTP-t is számos alkalommal megkerestük már” – tájékoztatott a színház.

Azt is hozzátették, hogy az együttműködési lehetőség bármely kultúra iránt érdeklődő közösség számára nyitott. A pártszimpátiára vonatkozó utalást visszautasították: a színháznak mint intézménynek nincs és nem is lehet pártszimpátiája, a benne dolgozó kollégák világnézete, vallása pedig, mint minden demokratikus helyen, magánügy.