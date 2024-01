Labdába rúghatnak-e az Oscaron a bukott filmek?

Legjobb film

A Golden Globe-díjak szinte garantálják, hogy Christopher Nolan filmje, az Oppenheimer az idei Oscar-esélyes alkotás. A film öt szobrocskával távozott, ez lett a legtöbb díjat elhozó produkció. A legjelentősebb ezek közül a legjobb film (dráma) kategóriában aratott győzelme volt.

A Barbie megdöntötte a Golden Globe-jelölés rekordját, ennek ellenére nem tündökölt a gálán, csupán két kategóriában (legjobb eredeti dal és legjobb mozifilmes teljesítmény) győzött, így az Oscar-díjhoz se fűznek sok reményt a szakértők.

A Szegény párák még mindig esélyes jelölt, de azért szüksége volt a Golden Globe-ra ahhoz, hogy a felszínen maradjon a január 11-én kezdődő végső Oscar-szavazás előtt. A Focus Features The Holdovers című filmje már hetek óta szárnyal, így érdemes figyelni erre a filmre is. A Globe-on a legjobb eredeti forgatókönyv, mellékszereplő és színész kategóriában is bizonyított, szóval a fődíj már csak egy karnyújtásnyira van...

Az esélyesek:

Oppenheimer Szegény párák Megfojtott virágok Barbie The Holdovers Előző életek Egy zuhanás anatómiája American Fiction Maestro Érdekvédelmi terület

A „futtotak még” kategóriában azért ott van a Napóleon, a Ferrari és a Pókember: A pókverzumon át is, igaz, ezek a filmek inkább már csak a papírforma, mintsem a valós esélyek miatt kerültek fel a listára.

Legjobb rendező

Christopher Nolan a legutóbbi Golden Globe-on kapta meg első jelentős rendezői díját. Rajta kívül Martin Scorsese érezheti még nyelvén a győzelem ízét a Megfojtott virágok című filmért: a papírforma szerint ők ketten esélyesek a legjobb rendező címre. Greta Gerwig mozija leszerepelt a Globe-on, így nem biztos, hogy a nemzetközi tagok ezt emelik ki a többi közül.

Christopher Nolan (Oppenheimer) Martin Scorsese (Megfojtott virágok) Yorgos Lanthimos (Szegény párák) Alexander Payne (The Holdovers) Justine Triet (Egy zuhanás anatómiája)

Megemlítendő még: Greta Gerwig (Barbie), Jonathan Glazer (Érdekvédelmi terület), Celine Song (Előző életek), Bradley Cooper (Maestro) és Cord Jefferson (American Fiction).

Legjobb színész

Alexander Payne The Holdovers című filmje hetek óta szárnyal, ami minden bizonnyal Paul Giamattit is hozzásegítette a Globe-győzelemhez. A konkurencia, Cillian Murphy nyerte a legjobb drámai színésznek járó díjat J. Robert Oppenheimer megformálásáért. Továbbra sem szabad lemondani azonban Bradley Cooperről, akinek Leonard Bernsteinné való átalakulása a Maestróban csodálatos, de említhetjük Jeffrey Wright-ot, aki az American Fictionben alakít hatalmasat.

És akkor ott van még Leonardo DiCaprio (Megfojtott virágok), Colman Domingo (Rustin), Andrew Scott (All of Us Strangers), Zac Efron (Vaskarom) és Adam Driver (Ferrari) is.

Legjobb színésznő

Lily Gladstone történelmet írt a Globe-on a Megfojtott virágok című filmmel, hiszen ő lett az első amerikai őslakos színésznő, aki ebben a kategóriában nyert. Gladstone-nak kemény versenytársa lesz a legjobb színésznő (vígjáték) díját elnyerő Emma Stone személyében, aki szintén történelmet írt azzal, hogy ő az első nő, aki ugyanabban az évben a legjobb színésznő és a legjobb film díját is elnyerte – mint a Szegény párák producere.

Greta Lee (Előző életek), Carey Mulligan (Maestro) és Margot Robbie (Barbie) tűnik a legesélyesebbnek a két fennmaradó helyre, de Natalie Portman (May December), Annette Bening (Nyad), Cailee Spaeny (Priscilla) és Fantasia Barrino (The Color Purple) is ott van a pakliban.

Legjobb mellékszereplő

Robert Downey Jr. az Oppenheimerben nyújtott alakításáért – két korábbi jelölés után – pályafutása első Oscar-díját is megszerezheti. Ryan Gosling fergeteges alakítása Kenként a Barbie című filmben úgy tűnik, hogy a kritikusok és a SAG zsűrijének is tetszett. De nem szabad kihagyni a Szegény párák sztárjait, Willem Dafoe-t vagy Mark Ruffalót sem a felhozatalból.

Dominic Sessa is okozhat meglepetést: a The Holdovers című filmben egy olyan diákot alakít, aki a karácsonyi ünnepek alatt magára marad. Mivel két társszereplője, Paul Giamatti és Da'Vine Joy Randolph közel áll a győzelemhez, vagy legalábbis esélyes, Sessa is behúzhat egy jelölést.

Azért persze Charles Melton (May December), Sterling K. Brown (American Fiction), Paul Mescal (All of Us Strangers) és Matt Damon (Oppenheimer) nevére is érdemes figyelni.

Legjobb női mellékszereplő

A Golden Globe-díjas Da'Vine Joy Randolphot leszámítva senki más nem érezheti biztosnak a helyét a jelöltek listáján. Emily Blunt végre megkapta a régóta esedékes jelölését az Oppenheimerért, bár eddig sosem jutott a nominálásnál tovább...

Az eddigi ismeretek alapján a listán szerepelhet Danielle Brooks vagy Taraji P. Henson (The Color Purple), Jodie Foster (Nyad), Rachel McAdams (Ott vagy, Istenem? Én vagyok az, Margaret) és Rosamund Pike (Saltburn).

Legjobb eredeti forgatókönyv

Mivel a Barbie kiesett az eredeti forgatókönyvek közül, így egy új befutó kerülhet a helyére. Celine Song Előző életek és Alexander Payne The Holdovers című filmje lehet a befutó, de Todd Haynes May December és Justine Triet Egy zuhanás anatómiája című filmje is remekül szerepelt az előválogatókon. Ami forgatókönyvíróként debütáló Samy Burch May December filmjét illeti, egyre nagyobb esélyesnek tűnik...

Az Egy zuhanás anatómiája meglepetést okozott a Golden Globe-gálán, hiszen a forgatókönyv díját a Barbie és a Szegény párák elől kaparintotta meg. Nem lesz könnyű dolga az említett két filmnek sem, hiszen a The Holdovers népszerűsége és az Előző életek kritikai sikere fontos tényezők.

Legjobb operatőr

A National Board of Review, a New York-i Filmkritikusok és a Los Angeles-i Filmkritikusok Szövetsége három különböző operatőrt választott az év legjobbjának. Rodrigo Prieto a Barbie és a Megfojtott virágok című filmekben végzett munkájáért az NBR kombinált díját nyerte el. New York Hoyte van Hoytema lenyűgöző teljesítményét díjazta Christopher Nolan Oppenheimer című filmjében, míg Los Angeles Robbie Ryan eklektikus munkáját ismerte el Yorgos Lanthimos Szegény párák című filmjében.

Rajtuk kívül még Linus Sandgren (Saltburn), Łukasz Żal (Érdekvédelmi terület), Matthew Libatique (Maestro), Erik Messerschmidt (Ferrari) és Dariusz Wolski (Napóleon) is labdába rúghat.

A többi kategória esélyeseit ide kattintva olvashatja.