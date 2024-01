Erre képes négy nő intim környezetben

Az Aela-gyűjtemény támogatásával a kARTc Egyesület minden évben kiválasztja a legtehetségesebbnek ígérkező négy fiatal képzőművészt, akiknek alkotásait egy kiadványban jelentetik meg. (A kiadványt Tóth Pál Sándor szerkeszti, a szöveget Vékony Délia jegyzi.) 2023-ban Enzsöly Kinga, Kun Fruzsina, Makkai-Kovács Beatrix és Sibitka Anna került be a válogatásba.

A négy művész négy teljesen különböző irányzatban, gondolatiságban alkot, mégis találhatók közös pontok munkásságukban, amilyen például a múlt és jelen közötti időköziség, annak lebegtetése, megnyújtása, vizsgálata vagy öröksége, amely hullámzó intervallumként kering az alkotások felett. Illetve az a fajta tudatos festői építkezés, amely által a látott világ egyénivé, sajátossá alakulhat, a láttatás átszűrt valóságává

– hangsúlyozta ajánlójában Meggyesházi Éda, a tárlat kurátora.

Természet ihlette

A Generációváltás? Enzsöly Kinga nagyobb lélegzetű, összefüggő sorozata már több kiállításon is szerepelt. Dongók és méhek piros és fekete párosai jelennek meg a papírokon, a generációváltás témakörét érintve. A méhcsaládok generációváltása fontos momentum a méhek életében, hasonlóan az emberi közösségek generációváltásához.

Kun Fruzsinát már régóta érdekli, miként tudja ábrázolni az érzést, amikor az ember nem lát tisztán.

Idővel rájöttem, hogy nekem, akinek a vizuális nyelve sokkal fejlettebb, mint a beszéd, a nem látás a korlátaink megtestesítője. A színek és a pauszmunkák vonzzák a tekintetet, a korlátokkal pedig könnyebb szembenézni, ha azok kedvesek a szemnek

– jegyezte meg a művész az alkotásairól.

Megvalósult álom

Makkai-Kovács Beatrix is nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy bekerült a katalógusba. Képeiben olyan, nagyon finom rétegek kerülnek a vásznakra, amelyet a fotók nem adnak vissza.

Magát a kiadványt is egy minőségi munkának tartom, és a koncepció is nagyon szimpatikus. Egy neves magángyűjteménybe bekerülni fontos lépcsőfok. Általában a természetből inspirálódom, mintegy 8-10 éve absztrakt műveket hozok létre

– vallotta a fiatal alkotónő, aki számára hangsúlyos az élményalapúság; atmoszférikusabb képek, részletek és emlékképek kerülnek ki a műterméből.

Sibitka Anna már külföldön is bemutatkozott: Moldovában és Bécsben is. Remélte, hogy egyszer bekerül a kiadványba, így most az álma teljesült.

Az ő fő témája a fürdőszoba.

Teljesen odavagyok a csempe és fuga világáért. Úgy gondolom, rengeteg lehetőség van bennük, és érdekes textúrákat lehet létrehozni velük. Furcsa, de idehaza nincs kultúrája a fürdőszobáknak, hogy azok kinézzenek valahogy. Pedig ez egy olyan tér, ami a legintimebb. Ezért is lenne fontos, hogy jól nézzen ki, esztétikus legyen, és jól érezd magad benne. Megannyi lehetőséget rejt tehát ez a tér. Ezt próbálom kihasználni.

A 4/4 kiállítás január 17-től február 21-ig, hétfőtől szerdáig 14 és 18 óra között, a többi napon bejelentkezés szerint látogatható.

A Tokaj ArtWine Galéria novemberben nyílt meg az V. kerületben, a Hold utca 21. szám alatti patinás épület első emeletén. A galéria a jövőben is olyan kortárs képzőművészek alkotásait szeretné bemutatni, akik műveikkel valami forradalmit, valami teljesen újat képesek átadni. Missziójuk, hogy a tokaj-hegyaljai Tállyán járt művészeknek budapesti kiállítási lehetőséget biztosítsanak az Oroszlános borbirtok méltán híres nedűinek társaságában.