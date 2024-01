Meghalt Lynne Marta, a Starsky és Hutch sztárja

Életének 78. évében meghalt Lynne Marta, aki csaknem három évtizedes filmszínészi karrierrel a háta mögött: 1971-től 2002-ig játszott, többek között olyan filmekben, mint a Starsky és Hutch vagy a Columbo – közölte az Independent.

A színésznő még január 11-én, csütörtökön hunyt el Los Angeles-i otthonában hosszú, súlyos rákbetegség után. Alig egy héttel korábban a Starsky és Hutch egy másik ismert színésze is meghalt, David Soul is meghalt.

Clint Eastwood oldalán érkezett számára az áttörés

A New Jersey-i születésű Lynne Marta az 1984-es Gumiláb (Footloose) című filmben játszotta Lulu Warnickert, Kevin Bacon azaz Ren nagynénjét, amely meghozta számára a hírnevet. A televízióban is rendszeresen szerepelt, többek között a Charlie angyalai, a Love, American Style, a Starsky és Hutch valamint a Columbo című sorozatokban.

1945. október 30-án született a New Jersey állambeli Somerville-ben. Karrierjét a The Lloyd Thaxton Show című tini táncműsorban kezdte, majd 1966-ban a Gidget és a The Monkees című műsorokban szerepelve folytatta. Néhány évvel később szerepelt az ABC Love, American Style című antológiasorozatának első évadában.

Az áttörést az 1972-es Joe Kiddcímű westernfilmmel érte el, amelyet John Sturges rendezett. Marta egy gazdag földbirtokos (Robert Duvall) társát alakította, aki felkelti egy fejvadász (Clint Eastwood) figyelmét.

A színésznő az 1980-as években nyitott kapcsolatban élt a Starsky és Hutch sztárjával, David Soul-lal, miközben Karen Carlson színésznő volt a férfi felesége.

1989 júliusában a filmsztár szemtanúja volt Rebecca Schaeffer fiatal színész meggyilkolásának. Marta a lakásában tartózkodott mindössze néhány méterre attól a folyosótól, ahol Schaeffert halálosan lelőtte egy megszállott rajongója, Robert John Bardo.

A színésznőnek nem született gyereke, Mr Peaches nevű macskáját és nővérét hagyta hátra.