Annyira gyűlölte egymást a két anya, hogy szikrázott körülöttük a levegő

Húsz éve mutatták be a Budapesti Operettszínházban a Rómeó és Júlia című musicalt Kerényi Miklós Gábor rendezésben, amely aztán hosszú évekig ment nagy sikerrel. Az évforduló alkalmából 2024. január 23-án Rómeó – 20! A Rómeó diadalútja címmel emlékkoncertet rendeznek a Ram-Art Színházban a Pesti Broadway Alapítvány szervezésében. Az eseményről Janza Katával, az első szereposztás Capuletnéjével beszélgettünk.

„Nagy áttörés volt a Rómeó és Júlia, hamar nagy népszerűségre tett szert a csapat és az előadás is – meséli Janza Kata, akinek fordulópontot jelentett az életében Capuletné karaktere, ugyanis ez volt az első anyaszerepe. – Először furcsa volt fiatal nőként, hogy ezt most hogyan fogom megoldani, de mivel szinte az egész pályám során drámai hősnőket játszottam, a karakter maga nem állt messze tőlem.” Azoknak lett aztán igazuk, akik azt mondták neki, hogy ez a jövőre nézve ajándék, mert olyan hamar váltott szerepkört, hogy már nem okozott problémát például az, amikor a Hegedűs a háztetőn című darabban ráosztották Tevje feleségének a szerepét.

Janza Kata csak öt évvel volt idősebb, mint a lányát, Júliát játszó Szinetár Dóra,

és ez a tapasztalat aztán nagy segítségére volt a pályája során. A másik, amit a húsz évvel ezelőtt bemutatott előadásból kiemel, hogy váltótárs nélkül játszották évekig a darabot, ami azt jelenti, hogy nagyon összekovácsolódott a csapat. „Nagyon összeforrt a nevünkkel ez a produkció. A Montaguenét játszó Csengeri Ottíliával volt egy parádés duettünk benne. Az eredeti francia előadásban ez jóval korábban hangzik el, mint ahova a magyar előadásban került: nálunk sokkal hangsúlyosabb, fajsúlyosabb helyen, az első felvonás végén volt.”

Gyűlöletduett

Ez volt a híres gyűlöletduett, amikor a két anya összecsap.

Látványos volt a rendezés is, mert egy hidraulika segítségével kipördültünk a zenekar fölé, és úgy énekeltük. A gyűlölet szikrázott a szemünkből, a hangunkból, minden porcikánkból, utána pedig mindig megöleltük egymást Ottival a takarásban, hogy »jól van, semmi baj, nagyon szeretlek«. És mindig megállapítottuk, hogy ez egy duett, a hidraulika két végén két súlyos, sokat tapasztalt személyiség áll, és akarhatunk egyénileg bármit, ha nem kapaszkodunk össze, akkor nem fog működni.

Amikor a moziban levetítették a musicalről szóló filmet, ennek a számnak a végén a jelen lévő szakmai közönség körében kitört a taps.

Janza Kata és Csengeri Ottília azóta nem énekelte el közösen ezt a duettet, de sok év után a Ram-Art Színházban, január 23-án újra összeáll a két anya a gyűlöletduettben. A koncerten már képviseltetni fogja magát a fiatalabb generáció is, Veréb Tamásék nemzedéke, „a kicsik”, ahogy akkoriban hívták őket, akik ma már felnőtt művészek, és akinek a belépését a két mama még megérte a színpadon.

„Az ősszereposztásból viszont a mai napig kint van a tükrömön egy kép Szinetár Dórával és a dadát játszó Náray Erikával az első jelenetünkből, ahol a Gondolj házasságra című szám hangzik el: Dóri tényleg úgy néz ki, mint egy tüneményes kiskamasz, én meg a tornyos kontyomban úgy ülök ott mellette Lady Capuletként, mint egy komoly mama. Nagyon összehozott minket ez a darab, nagyon szerettük játszani” – mondja Janza Kata.

Mondom, Júlia meghalt!

A színésznő azt se felejti el soha, hogy a Szegedi Szabadtéri Játékokon sokkal nagyobb gesztusokra, intenzívebb mozdulatokra volt szükség. „Ezért a próbán már a jelenet előtt »felhúztuk« magunkat mind a hárman, Dórika, Erika és én, megcsináltuk nagyban az egészet, a rendező, Kerényi Miklós Gábor pedig fölszólt a mikrofonba, hogy »remélem, ezt most látta mindenki, mert ez a szegedi szabadtéri játékstílusa«, ennyire hangsúlyosan és határozottan kell csinálni mindenkinek.” Rengeteg kalandban volt részük a több mint tíz év alatt, a produkció a szomszédos országokban is turnézott.

Emlékezetes volt a tréningruhás próba is, amikor a nagy focirajongó Janza Kata és Náray Erika a súgóoldali monitoron nézte a tévéközvetítést a 2006-os futball-világbajnokság 11-es rúgásairól. Amikor a dada azt kiabálta, hogy „Júlia meghalt”, Capuletnének azt kellett volna mondani, hogy „Júlia, Júlia, mit tettél, átkozott, szörnyű nap”, de mivel akkor volt az utolsó rúgás, Janza Kata pár másodpercet késett.

Erika – aki mérges volt, hogy ő nem láthatja a rúgásokat – ekkor odafordult hozzám a takarásba, és azt mondta: »mondom, Júlia meghalt«! Még az Erika ölében fekvő Dórika, a halott Júlia is kinyitotta a szemét, hogy megtudja, ki lett a világbajnok.

A mostani koncertet Janza Kata is nagyon várja, mert újra együtt énekelhet Csengeri Ottíliával, és ez szerinte színháztörténeti pillanat lesz. A dalokat, interjúkat, történeteket, videókat kínáló január 23-i emlékkoncert sztárvendégei rajtuk kívül Szabó P. Szilveszter, Csuha Lajos, Sz. Nagy Ildikó, Szerényi László, Vágó Zsuzsi, Jenes Kitti, Kardffy Aisha, Braga Nikita, Kerényi Miklós Máté, Cseh Dávid Péter, Vágó Bernadett és Szemenyei János, a rendező Somogyi Szilárd. Az emlékkoncert farsangi mulatságnak is beillik, lesz jelmezárverés, tombola, könyv- és lemezárusítás is.

(Borítókép: Janza Kata játszik Capuletné szerepében Gerard Presgurvic Rómeó és Júlia című musicaljének előadásán a debreceni Főnix Csarnokban 2014. február 22-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)