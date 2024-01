Életének 84. évében meghalt Kaszás Ildikó balettművész, Seregi László koreográfus alkotótársa, darabjainak állandó balettmestere – ismertette Facebook-bejegyzésében a Magyar Nemzeti Balett. Kaszás Ildikót a Magyar Állami Operaház saját halottjának tekinti.

A balettművész 2023 őszén a Magyar Nemzeti Balett Spartacus betanításában is közreműködött. Mint írták, a budapesti születésű balettművész Szalay Karola és Merényi Zsuzsa növendékeként szerzett diplomát az Állami Balettintézetben 1958-ban. Ezt követően a Magyar Állami Operaház balettegyüttesének tagja lett, majd 1967-től címzetes magántáncosa, 1971-től magántáncosa.

A Várnai Balettversenyen 1965-ben harmadik díjat ért el, az operában fellépett többek közt Giselle, Lise A rosszul őrzött lány, Mária A bahcsiszeráji szökőkút, a Királykisasszony A fából faragott királyfi és Júlia Spartacus szerepében is.

Több nemzetközi színpadon is fellépett



Seregi Lászlóval 1959-től dolgozott együtt, a legendás koreográfus teljes operaházi munkásságának állandó asszisztense és betanító balettmestere volt.

Az Operaházon kívül Németországban, Ausztráliában, Chilében és Svájcban is közreműködött. R észt vett a Madách színház Macskák, Az operaház fantomja és operettszínházi Crazy for You munkáiban is. A Magyar Táncművészeti Főiskola 2013-tól címzetes tanárává nevezte ki. Munkásságát Érdemes művészi címmel és a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével is elismerték. A Magyar Állami Operaház 2002-ben választotta örökös tagjai közé, a Magyar Táncművészek Szövetsége 2018-ban életműdíjjal tüntette ki – ismertették a Facebook-bejegyzésben.