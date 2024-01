Meghalt a Thomas Crown-ügy Oscar-díjas filmrendezője

Norman Jewison szombaton halt meg otthonában. Családja kérésére halála pontos helyszínét nem közölték – írja a Hollywood Reporter.

A filmrendező többek között arról volt ismert, hogy a legkülönbözőbb műfajokban (krimi, musical, vígjáték, szatíra) tudott kiemelkedő és időtálló alkotásokat készíteni. Színészeiből mindig kihozta a maximumot, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy összesen 12 alkalommal jelölték a filmjeiben szereplő színészeket Oscar-díjra.

A hétszeres Oscar-jelölt Norman Jewisont 1999-ben a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia rangos Irving G. Thalberg-emlékdíjával tüntették ki.

Norman Jewison az In the Heat of the Night (1967); a The Russians Are Coming, the Russians Are Coming (1966) és az A Soldier's Story (1984) című filmekért elnyerte a legjobb filmnek járó díjat az Oscar-gálán.

A Hegedűs a háztetőn (1971) és a Holdkóros (1987) című filmjéért a legjobb rendezői és a legjobb film kategóriában is jelölést kapott.

Borítókép: Norman Jewison a 2015-ös Torontói Filmfesztiválon (Fotó: Isaiah Trickey / FilmMagic / Getty Images)