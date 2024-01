Reklámfilmet forgat Martin Scorsese

Az Indamedia Csoport új orgánuma, a MediaFuture írt egy hosszabb összeállítást arról, hogy miért ér még mindig annyit a Super Bowl a tévézés szempontjából, mint ezelőtt, noha a televíziózás már régen nincs azon a szinten, mint akár egy évtizeddel korábban.

Az NFL, vagyis a profi amerikaifutball-liga döntője, tehát a Super Bowl nem csupán a legnézettebb műsorok egyike (100 millió néző évente) az Egyesült Államokban, hanem a nagybetűs listavezető. Minden idők 32 legnézettebb televíziós műsorából 31 Super Bowl található a listában, tehát nem kérdés, hogy ez még mindig eseményszámba megy a tévénézők szemében.

2002 óta már Magyarországon is minden évben közvetíti egy sportcsatorna a döntőt, Amerikában pedig már odáig jutottak, hogy idén a CBS mellett a Nickelodeon is (igen, a rajzfilmes, spongyabobos csatorna) közvetíti az eseményt élőben, saját kommentátorokkal.

Viszont az is egyértelmű, hogy nemcsak maga a sportesemény, hanem a félidei show és a reklámok is legalább akkora érdeklődésre adnak okot. Sokakat nem is érdekel, hogy ki lesz a bajnok, vagy hogy mennyire izgalmas a meccs, ők csak a reklámokat és a show-t akarják látni – ehhez viszont az egészet végig kell nézni, nehogy lemaradjon bármiről is az ember.

A reklámokból – noha a reklámidő az egekben ebben az időben, félpercenként 7 millió dollár – pedig, ha valamit is ad magára egy cég, akkor a Super Bowlra készít egy egyedi spotot. Egy ilyet készít most éppen Martin Scorsese is, mégpedig a szoftverekkel foglalkozó SquareSpace cég számára. Egyelőre ennél többet nem tudunk, de február 11-én (nálunk február 12-én hajnalban) minden kiderül.

