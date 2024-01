Meghalt Troy Beckwith

Troy Beckwith egykori színésztársa, a Libby Kennedyt alakító Kym Valentine jelentette be a hírt. Mint írta, a színész túl korán távozott.

Troy kérésének megfelelően nem lesz temetés

– közölte. A halál okát nem hozták nyilvánosságra – írja az Independent.

Beckwith 1992 és 1998 között szerepelt az ausztrál szappanoperában, a Neighboursben, ahol egy gonosztevőt alakított. A szappanopera rajongói a „Sicko Micko” becenevet adták neki.

Beckwith a Pugwall című sorozatban is szerepelt, a társszereplője, Ricky Fleming pedig tisztelettel írta: „őszintén mondhatom, hogy soha nem volt unalmas pillanat, amikor együtt voltunk. Nyugodj békében, és továbbra is legyen ragályos boldogsága azoknak, akik most is veled vannak. Troy Beckwith, szeretlek, pajtás”.