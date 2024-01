A textil- és ruhaipar a világ második legszennyezőbb iparága, és mára eljutottunk oda, hogy a globális cégek olcsó munkaerővel, a Távol-Keleten, gyenge alapanyagból gyártott ruhákat kínálnak. Hosszú folyamat vezetett idáig, többek között erről is szó volt a Kézimunka Akadémia kiállításán. Megtudtuk azt is, hogy újrahasznosított farmerből is készülhet kiváló minőségű, igényes ruhadarab.