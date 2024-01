Hat éven át küzdött azért, hogy kiszabadítsa feleségét a börtönből

A Nazanin című dokumentumfilm középpontjában egy iráni–brit édesanya (Nazanin Zaghari-Ratcliffe) és családja áll, akik hat éven át azért harcoltak, hogy az Iránban ártatlanul börtönbe vetett Nazanin kiszabadulhasson. A film komoly politikai thriller és szerelmi történet, amely bebizonyítja, hogy a szeretet és a család ereje képes legyőzni a legszörnyűbb nehézségeket is.

A 2022-ben készült Nazanin – amely az On the Spot ajánlásával érkezett az RTL streamingplatformjára – egy meghitt, bensőséges történet, amely az elmúlt évek egyik nagy port kavart ügyének mélyére kalauzolja a nézőt. Nazanin Zaghari-Ratcliffe-et – egy brit–iráni jótékonysági alapítvány munkatársát – 2016-ban letartóztatták a teheráni repülőtéren, amikor kislányával, Gabriellával hazafelé tartott Londonba. Elválasztották gyermekétől, kémkedéssel vádolták, és a hírhedt teheráni Evin börtönbe vetették, ahol ötéves börtönbüntetésre ítélték.

Férje, Richard elszánt nyilvános kampányba kezdett Londonban, hogy feleségét kiszabadítsák, és kiderüljön, valójában miért tartóztatták le Nazanint. Nyomozásai során egy több évtizeddel korábbi, hatalmas, meghiúsult fegyverüzlet nyomaira bukkant. Annak idején a britek 400 millió fontot kaptak előre azért, hogy az iráni sahnak a legmodernebb harckocsikat szállítsák, de a pénzt megtartották, miután a sah az 1979-es iszlám forradalomban megbukott. Miután az ügy évtizedeken át sem rendeződött, Irán túszokat kezdett ejteni, hogy kikényszerítse a brit kormány súlyos tartozásának kiegyenlítését.

A megható dokumentumfilm kamerái öt éven keresztül, soha nem látott módon követik Richardot és a kis Gabriellát, amint Nazanin kiszabadításáért küzdenek,

és mindeközben megpróbálnak mindent megtenni azért, hogy a körülmények ellenére hétköznapi életet élhessenek. A film bemutatja, milyen áldozatot követel ez a drámai esemény tőlük – és magától Nazanintól. A nézők elé tárul, ahogy 2021 márciusában a brit tárgyalók Iránba utaznak, hogy megpróbálják előmozdítani Nazanin szabadon bocsátását, végül láthatjuk a hazatérés megindító pillanatait, amikor az éveken keresztül húzódó megpróbáltatások után a család végre újraegyesül.

A Nazanin egy személyes és érzelmes portré egy hétköznapi családról, amely titokzatos nemzetközi ügyek hálójába keveredett. A szívhez szóló dokumentumfilm tanúságtétel az emberi bátorságról, valamint a szeretetért és a családért való küzdelem fontosságáról.

(Borítókép: Nazanin Zaghari-Ratcliffe [b], lánya, Gabriella [j] és férje, Richard Ratcliffe [k] találkozóra érkeznek a Downing Street 10.-be, Londonban, Angliában 2022. május 13-án. Fotó: Chris J Ratcliffe / Getty Images Hungary)