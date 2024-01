Egy héttel a 91. születésnapja után meghalt a Broadway ünnepelt sztárja, a háromszoros Tony-díjas Chita Rivera. A színésznő olyan sikerelőadásokban szerepelt, mint a West Side Story, amelyben Anita karakterét formálta meg, de ő volt a címszereplője a Kiss of the Spider Woman című előadásnak, és ő volt a Chicago című darab Velma Kellyje is – írja a Variety.

A New York Times cikke 2005-ben azt írta a legendás színész-énekes-táncosnőről, hogy „Rivera karizmája technikájában és az abból származó örömében rejlett. Mindig is profi volt a szigorú ítéletek és mitikus normák világában”.

Szerencsés véletlennek köszönheti karrierjét

Hiába a színészet világában vált a neve halhatatlanná, korábban mindig komoly táncoskarrierről álmodott, amely jó irányba is haladt, egészen addig, amíg 1952-ben el nem kísérte egy barátját a Call Me Madam Broadway-produkció meghallgatására. A barátja végül nem kapta meg a főtáncos szerepét, Rivera viszont igen. A debütálása ráadásul annyira jól sikerült a világ egyik legnevesebb színpadján, hogy hamar temérdek előadásban kapott szerepet, köztük a Can-Can, a Seventh Heaven, a Mr. Wonderful és Shinbone Alley című darabokban.

Folyamatosan növekvő népszerűsége akkor ért a csúcsra, amikor 1957-ben szerepet kapott a West Side Storyban. Rivera elkápráztatta a közönséget lendületes előadásával mint Anita, a show hősnője, Maria legjobb barátja és Maria testvérének, Bernardónak a barátnője.

A darab sikerét követően nem volt megállás, temérdek broadwayi produkcióba kapott felkérést, szerepelt a Bye Bye Birdie-ben (első Tony-jelölését ezért kapta) és a Bajourban is, de látható volt a Born Yesterday, a The Rose Tattoo, a Threepenny Opera, a Kiss Me Kate és a Sweet Charity című darabokban is.

Színpadi munkái mellett a mozivásznon is feltűnt, 1969-ben eljátszotta Nickie szerepét a Shirley MacLaine főszereplésével készült Sweet Charity filmváltozatában. 1975-ben ő alakította Velma Kellyt a Chicago című Broadway-musicalben, majd 1984-ben beválogatták a The Rink című előadásba is, amelyben Liza Minnelli is szerepelt. Anna megformálásáért ekkor nyerte el első Tony-díját.

Autóbaleset nehezítette meg a karrierjét, mégis a csúcsra ért

Táncoskarrierjét 1986-ban komoly csapás érte, egy autóbalesetben megsérült, 12 helyen tört el a lába. Más táncosok számára ez a karrier végét jelentette volna, de Riverának csodával határos módon sikerült felépülnie. Visszatérése 1993-ban jött el, amikor szerepet kapott a Kiss of the Spider Woman című filmben, amiért újabb Tony-díjjal gazdagodott.

2005-ben szerepelt élete retrospektívjében, a Chita Rivera: A táncos élete című filmben. 2012-ben Rivera játszotta a Puffer hercegnőt az Edwin Drood rejtélye darabban, 2014-ben pedig a világ leggazdagabb nőjeként szerepelt a Williamstowni Színházi Fesztiválon a Kander és Ebb című musical, a The Visit újraélesztésében.

2018-ban Rivera begyűjtötte harmadik Tony-díját is, a színházi életművéért tüntették ki.

Rivera időnként filmvásznon és televízióban is feltűnt. Visszatérő szerepe volt a The New Dick Van Dyke Show 1973–74-es évadjában. Szerepelt a Will & Grace című tévésorozatban, de feltűnt néhány tévéfilmben is, köztük a Pippin: His Life and Times (1981) és a Mayflower Madam (1987) című alkotásokban.

Szerepei mellett hangját is nemegyszer megvillantotta, három szólóalbumot is készített életében, köztük a 2009-es And Now I Swing címűt. Rivera 2002-ben elnyerte a Kennedy Center kitüntetését, 2009-ben pedig megkapta az Elnöki Szabadságérmet is.

