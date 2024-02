Quentin Tarantino ismét Brad Pitt-tel dolgozik, de valószínűleg utoljára

Quentin Tarantino várhatóan utolsó filmjében immár harmadjára fog együtt dolgozni Brad Pitt-tel. A színész szerepe még nem világos, a recept a Volt egyszer egy... Hollywood-hoz hasonló. A The Movie Critic: The Dish 2025-re várható.

Quentin Tarantino harmadjára is Brad Pittel dolgozhat, méghozzá a rendező valószínűleg utolsó filmjében, az egyelőre még csak angol címet kapott The Movie Critic: The Dish című alkotásban – értesült a Deadline.

A rendező és a színész közös munkájának eredménye többek közt a 2009-ben megjelent Becstelen brigantyk, ahol a színész a főszerepet játssza, illetve a tíz évvel később, 2019-ben megjelent Volt egyszer egy... Hollywood, amelyben Brad Pitt a filmben játszott kaszkadőr szerepéért megkapta a legjobb mellékszereplőnek járó Oscar-díjat is.

Tarantino évek óta arról beszél, hogy egy kiegyensúlyozott minőségű és feszes életművet akar hátrahagyni, így várhatóan 10. filmje után visszavonul. Várhatóan utolsó filmje éppen most forog: az viszont nem tudni, hogy Brad Pitt a főszerepet játssza-e a, vagy a rendező más feladatot bízott rá a The Movie Critic: The Dish-ben.

A történetről keveset lehet tudni, tavaly májusban, Cannes-ban Tarantino a Deadline újságírójának, Baz Bamigboyenak annyit csepegtetett el, hogy a film 1977-ben, Kaliforniában fog játszódni, és egy „valóban élt, de kevésbé ismert” ember élettörténetén alapul majd, aki felnőttfilmes kritikákat írt. Tarantino az ihletet adó személlyel még akkor találkozott, amikor tinédzserként pornómagazin-automaták feltöltésével foglalkozott.

A többi dolog túl gagyi volt ahhoz, hogy elolvassam, de aztán ott volt ez a pornómagazin, aminek nagyon érdekes filmoldala volt

– mondta Bamigboye-nak.

A Deadline feltételezése szerint az egyszer már sikeres kombináció újra összeállhat, ahogy a Volt egyszer egy... Hollywood esetében, úgy most is a Sony Pictures lesz a filmet forgalmazó stúdió, a producer Stacey Sher lesz. A film várhatóan 2025-ben fog megjelenni.