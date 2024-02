Azahriah lesz az első magyar, aki fellép az osztrák Nova Rock fesztiválon

Február elsején jelentette be a Nova Rock a hivatalos oldalán, hogy a magyar eladó június 14-én, pénteken lép fel az ikonikus nickelsdorfi fesztiválon. A Nova Rock ugyan – a nevéből következően – inkább a keményebb zenei stílusok előadóit és szerelmeseit vonzza, de volt már példa rá, hogy a Scooter, a The Prodigy, David Hasselhoff vagy akár Paul Kalkbrenner is a fellépők névsorát erősítette. Ráadásul a rap felfutásával a német szcéna előadói is helyet kaptak az utóbbi években.

Magyar előadó viszont még nem lépett a Nova Rock deszkáira, Azahriah úttörő lesz ebben is.

Ráadásul fontos megjegyezni, hogy nem is a kis színpadokhoz van felsorolva a magyar popcsillag neve, hanem a nagyszínpados fellépői közé, úgyhogy nagy valószínűséggel a péntek délutáni etapban kap majd idősávot a produkció.

A fesztivál headlinerei egyébként a Green Day, az Avenged Sevenfold, a Maneskin és a Bring Me The Horizon, de lesz még Pendulum is például – hogy ne csak a rock-metal előadók közül válogassunk –, a Keanu Reeves-zel felálló Dogstar, a Normandie vagy éppen Avril Lavigne is.