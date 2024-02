Taylor Swift történelmet írt a Grammy-díjátadón, és hatalmas bejelentést tett

Nőuralom volt a 66. Grammy-gálán, taroltak a fiatal énekesnők. Taylor Swift történelmet írt, negyedszer nyerte meg a legjobb albumnak járó díjat, amivel rekorder lett, megelőzve olyan legendákat, mint Stevie Wonder és Frank Sinatra. Emlékezetes fellépések és örömteli bejelentések színesítették az estét, de a gálán megemlékeztek az elmúlt évben meghalt zenei csillagokról és a palesztin–izraeli háború áldozatairól is.

Helyi idő szerint 2024. február 4-én este tartották a zeneipar legnagyobb és legrangosabb gáláját, a 66. Grammy-díj-átadót a Los Angeles-i Crypto.com Arénában. Az est házigazdája Trevor Hoan volt.

A szokásostól kissé eltérő módon zajlott az idei show, ugyanis a Recording Academy a Big Four (Nagy Négy) kategóriákban tízről ismét nyolc jelöltre szűkítette a létszámot, a teljes jelölési lista azonban három új kategóriával bővült: a legjobb alternatív jazzalbum, a legjobb poptáncfelvétel és a legjobb afrikai zenei előadás kategóriákban is szobrot osztottak.

Ahogy az várható volt, a kevésbé népszerű kategóriák díjait már a gála előtt átadták, az élő műsor keretében a kiemeltebb, mainstream kategóriákat díjazták.

Kiemelt kategóriák

Billie Eilish szóhoz sem jutott, szinte sokkos állapotban vette át az év legjobb daláért (What Was I Made For?) járó szobrocskát. Az énekesnő Dua Lipa, Jon Batiste, Lana Del Rey, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo, SZA és Taylor Swift ellen versenyzett a kategóriában, nem csoda, hogy alig hitt a fülének, amikor felolvasták a nevét.

Miley Cyrust azért minden bizonnyal vigasztalta, hogy övé – és zenei stábjáé – lett az év felvétele.

Az Év albuma díját Celine Dion adta át: a győztes Taylor Swift és a Midnights lett.

A legjobb új előadó Victoria Monét lett, aki többek között a TikTok-sztár Ice Spice és J. J. Abrams lánya, Gracie Abrams elől hozta el a díjat.

A Global Impact Award győztese Jay-Z lett: a rapper lányával, Blue Ivyval vette át a fekete szobrocskát. Blue Ivy egyébként még csak tizenkét éves, de tavaly édesanyjával lépett fel a Renaissance turné több tucat állomásán. Beyoncé elérzékenyülve nézte szeretteit a színpadon. Kivéve, amikor Jay-Z nekiállt a Grammyt savazni...

Welp, Jay Z just called out The Recording Academy for Beyoncé being the most-Grammy winning artist of all time (32) - yet never having been awarded “Album of the Year” #Grammys pic.twitter.com/BisZZF6v6Y — Chris Witherspoon (@WitherspoonC) February 5, 2024

Nők a színpadon

Fellépett az est legtöbbet jelölt előadója, SZA, aki kilenc jelölést kapott, ebből többet díjra is váltott. Snooze című számát adta elő, ám senki nem aludt bele a produkcióba, hiszen a dal hamar átváltott a Kill Bill című slágerbe. Bőrszerkós, szamurájkardos nők ugráltak a közönség felett és a színpadon egyaránt.

Billie Eilish (majdnem) történelmet írt: Lady Gaga mellett ő lett a második nő, aki második alkalommal hozta el a szobrot a legjobb dal – vizuális média kategóriában What Was I Made For című slágeréért, amely az év legjobb dala is lett. A Barbie-film záródalát az idei zenei és filmes gálákon sorra díjazták. Eilish az 1965-ös Poodle Parade Barbie babának öltözve adta elő a nótát.

billie eilish as poodle parade barbie for her grammys performance tonight!!! pic.twitter.com/b5RI3BelkH — corinne ☆ (@MIUCClAMUSE) February 5, 2024

A legjobb pop szólóelőadó és az év felvétele díját megkaparintó Miley Cyrus is színpadra állt: Flowers című slágerét először adta elő a televízióban. Mondhatnánk, hogy már ő sem a régi, produkciói kevésbé energikusak, mint korábban, ám a közönség láthatóan zabálta a műsort: Taylor Swift, John Legend és Lionel Richie is együtt tombolt Cyrusszal.

Olivia Rodrigo stílszerűen, vörös ruhában, magát (remélhetőleg) művérrel összekenve énekelte el vampire című slágerét.

Csupa nagyágyú, Taylor Swift történelmet írt

A U2 rendhagyó módon a Sphere-ből nyomta a bulit, ráadásul ők adták át Taylor Swiftnek a legjobb vokális popalbum díját is Midnights című albumáért. Az énekesnő meglepetéssel is készült rajongóinak: bejelentette új albumát, a The Tortured Poets Department című lemezt, amely április 19-én érkezik. Az albumról az Instagram-oldalára is posztolt, a bejegyzés öt perc alatt több mint 2,5 millió lájkot kapott.

Taylor Swift történelmet írt, negyedszer nyerte meg az év legjobb albumának járó Grammy-díjat, amivel rekordot állított fel, eddig holtversenyben 3-3 elismeréssel állt Stevie Wonderrel, Paul Simonnal és Frank Sinatrával.

Nincs Grammy Stevie Wonder nélkül. A legendás előadó a 2023 júliusában meghalt, sokszoros Grammy-díjas jazzénekes, Tony Bennett – valamint a tavaly, illetve idén elhunyt énekesek és zenei szakemberek – előtt tisztelgett. Wonder után Annie Lennox és Jon Batiste folytatták a megemlékezést.

A 2023 májusában elhunyt rocknagyi, Tina Turner slágerét, a Proud Maryt pedig Fantasia Barrino adta elő, aki még Dua Lipát is megtáncoltatta a pörgős produkció közben.

Joni Mitchell 80 évesen is fellépett, igaz, nem szó szerint: egy fotelban ülve ríkatta meg a közönséget. A megható produkció után Trevor Noah adta át neki a tizedik Grammy-díját, Mitchell nyerte meg ugyanis a legjobb folkalbum kategóriát.

Travis Scott My Eyes és FE!N című dalait hozta el a közönségnek, és szokás szerint kicsit sötét, kicsit őrült, kicsit disztópikus produkciót nyomott. Nemcsak hogy összetört pár széket, de szó szerint felperzselte a színpadot. Burna Boy, 21 Savage és Brandy Norwood is zenélt egyet.

Harminc év után tért vissza minden idők egyik legsikeresebb előadója, Billy Joel.

A rockzenész három évtizede nem írt zenét, a gálán azonban zongora mögé ült, és emlékeztette a közönséget, hogy mire is képes.

A főbb kategóriák győztesei

Az év albuma: Taylor Swift – Midnights

Az év felvétele: Miley Cyrus – Flowers

Az év dala: Billie Eilish – What Was I Made For?

Legjobb dal – vizuális média kategória: Billie Eilish – What Was I Made For?

Legjobb új előadó: Victoria Monét

Legjobb videóklip: The Beatles – I'm Only Sleeping

Legjobb zenei film: Moonage Daydream

Legjobb popelőadó – duó/csapat: SZA, Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine

Legjobb szóló popelőadó: Miley Cyrus – Flowers

Legjobb rockdal: boygenius – Not Strong Enough

Legjobb R&B dal: SZA – Snooze

A többi kategória győztesét ide kattintva tekintheti meg.

(Borítókép: Taylor Swift a 66. Grammy-díjátadón a Los Angeles-i Crypto.com Arénában, 2024. február 4-én. Fotó: Robert Gauthier / Los Angeles Times / Getty Images)