Kínos, hogy a párkapcsolati problémák éppen a vendégségben jöttek elő

Film készült Hajdu Szabolcsék kapcsolati trilógiájának második darabjából is: az Ernelláék Farkaséknál című alkotás után a Kálmán-nap is vászonra került. A történet ugyanúgy a leghétköznapibb helyzetekben játszódik, és ezekből az apró momentumokból áll össze az a hatás, ami olyan ellenállhatatlanná teszi ezeket a műveket. Az új magyar film 2024. március 14-én kerül a mozikba.

Teljesen a filmtámogatási rendszeren kívül forgatták 2016 egyik nagy filmes meglepetéssikerét, az Ernelláék Farkaséknál című mozit, amelyet Hajdu Szabolcs saját színdarabjából adaptált. A filmet aztán úgy is forgalmazták, eleinte csak szájról szájra terjedő lakásvetítéseken lehetett látni, így az Ernelláékból izgalmas kulturális jelenség lett, ami aztán elhozta a Karlovy Vary-i filmfesztivál fődíját.

Az intimitás és a szexualitás hiánya

A színházban azóta már két folytatás is született: a 2016-os Kálmán-nap, illetve a 2019-es Egy százalék indián. Hajdu Szabolcs már akkor úgy nyilatkozott, hogy ezekből film is születik majd, és ez a Kálmán-nap esetében meg is történt. A történet szerint Kálmánhoz és Olgához (Hajdu Szabolcs és Tóth Orsi) vendégségbe érkezik Levente és Zita (Szabó Domokos és Földeáki Nóra). A két negyvenes páros Kálmán névnapját készül ünnepelni, de az egyre sűrűsödő koccintások során gyorsan felsejlenek a már nehezen titkolható párkapcsolati nehézségek.

Míg az Ernelláék Farkaséknál című filmben a konfliktusok a gyermeknevelés körül forogtak, a Kálmán-napban a produkció közleménye szerint az intimitás és a szexualitás hiányából fakadó feszültségek és morális dilemmák kerülnek a középpontba. „A történet megtévesztően egyszerű és hétköznapi, amit az apró részletek tesznek lenyűgözővé” – írják.

Minden csak ismétlődés

Arról, hogy a hétköznapi történetek hogyan működnek a filmvásznon, az Ernelláék esetében már a széles nagyközönség is megbizonyosodhatott. A Kálmán-nap is látható a B32 Galéria és Kultúrtérben: a darab leírása szerint a Kálmán-nap arról az életszakaszról szól, amikor a történet szereplői felismerik, hogy minden csak ismétlődés az ember életében, sok fordulat már nem várható, nincs több kockázatvállalás, őrzése van annak, ami már megvan, mert nincs idő és erő újrakezdeni.

A történet, történetünk látszólag egyszerű, egy kis semmiség, végtelenül hétköznapi eset, apró ügy. De mi pontosan ezt a picit szeretnénk megmutatni, mert hiszünk benne, hogy ami a papíron láthatatlan, a színpadon láthatóvá válik, az apróság nagy lesz, éppen akkora méretű, ami már elég a beazonosíthatósághoz, ami tájékozódási pontokat, megerősítést, esetleg vigasztalást ad a nézőnek.

A 71 perces filmet 16 éven felülieknek ajánlják. Az operatőr Bántó Csaba, a zene Hajdu Szabolcs rendező-forgatókönyvíró munkája, a jelmeztervező Pető Kata. A gyártó a Látókép Ensemble, az MPhilms és a Stark Sales, a producer Hajdu Szabolcs, Prikler Mátyás és Jim Stark.

A magyarországi bemutató 2024. március 14-én lesz, a forgalmazó a Budapest Film. A film létrejöttét a Szlovák Audiovizuális Alap, illetve számos magyarországi egyéni és civil közösség támogatta.

(Borítókép: Jelenet a Kálmán-nap című filmből. Fotó: Budapestfilm)