Dalköltőképzés indul az ELTE bölcsészkarán

Dalköltő képzés indul a 2024/2025-ös tanévtől az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Az ötlettel Kollár-Klemencz László író, zenész, dalköltő kereste meg az egyetemet, ami vevő volt a különleges ötletre. 2024 szeptemberben indul is a program, aminek célja, hogy a dalköltészet, vagyis a zenei és irodalmi életben meghatározó értékeket teremtő és közvetítő magasművészeti műfaj méltó helyére kerüljön a kulturális életben.

Kollár-Klemencz László kiemelte: „Az én misszióm, hogy a dalköltészet mint műfaj és önálló művészeti ág kikerüljön a szórakoztatóipar könnyűzenei konjunktúrája alól, és elfoglalja megbecsült helyét. Ebben a folyamatban a legfontosabb első lépés – a népzene és a jazz mintájára – a dalköltészet legmagasabb szintű oktatása, az egyetemi képzésbe való integrálása.”

Az ELTE dalköltő-továbbképzése másoddiplomás, 4 féléves, önköltséges, szakirányú művészeti képzés, ahol többek között kreatív dalszerzést, szövegírást, vokális és hangszeres, illetve hangszerelési alapismereteket, stilisztikát, irodalomelméletet, dalkultúra-történetet hallgathatnak a résztvevők.

De az oktatás alatt a hallgatók közös zenei produkciókat is létrehoznak. Az ELTE tanárai mellett azt tervezik, hogy oktatóként meghívnák Grecsó Krisztiánt, Háy Jánost, Kemény Zsófit, Másik Jánost, Menyhárt Jenőt, Sebő Ferencet, Szendrői Csabát és Vígh Mihályt is.

A tanmenet kidolgozásában a Bölcsészettudományi Kar Művészetközvetítő és Zenei Intézetének, valamint Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének oktatói mellett részt vett Kollár-Klemencz László, Weyer Balázs, a Hangvető programigazgatója, továbbá Végső Zoltán zenekritikus, újságíró.

Kollár-Klemencz László kezdeményezésére, az ELTE képzésével párhuzamosan a Magvető Kiadó antológiát ad ki a legjobb dalköltészeti alkotásokból, valamint a fiatal dalköltők országszerte bemutatkozhatnak majd a nagyközönség előtt.

Alakul a Dalköltők Supergroup is, ahol zenekari kísérettel több generáció dalköltői lépnek majd közösen egy színpadra, s mutatják be a műfaj legjavát a nagyközönségnek. Nyitóestjük 2024. március 14-én lesz a Várkert Bazárban, ahol fellép Víg Mihály, Másik János, Grecsó Krisztián, Balla Gergely, Barkóczi Noémi és Kollár-Klemencz László is.