Borzalmas állapotban lévő, szétszaggatott emberi testrészeket sodort partra az óceán

A cápa is azok közé a filmek közé tartozik, amelyek még úgy tudtak valódi feszültséget kelteni, hogy nem uralták el a számítógépes trükkök. Az állatot itt is felépítették, és mechanikusan mozgatták, akárcsak kezdetben a Jurassic Park dinoszauruszait: a Universal Stúdióban ma is ijesztgeti egy a látogatókat. A cápa-filmek főszereplőjét, Brody rendőrfőnököt Roy Scheider alakította: halála napján kvízzel emlékezünk rá és A cápára.

„Létezik egy teremtmény, amely több millió évnyi evolúciót élt túl változás, érzelmek és logika nélkül. A gyilkolásnak él. Egy esztelen zabálógép. Megtámad és felfal bármit. Mintha Isten megalkotta volna a gonoszt, és ellátta volna... állkapcsokkal. Nézd meg... mielőtt úszni mész!” – ezzel a hangzatos beharangozóval indult útjára a film, amely bebizonyította, hogy egy bábú is tud félelmetes lenni, ha a feszültségkeltést nem csupán az emberevő szörnyre bízzák. A cápa (1975) legfélelmetesebb pillanataiban nem is látszik maga az állat, és a hatáshoz a színészi játékon és a kapálózó lábakkal teli, víz alatti felvételeken kívül a zene is nagyban hozzájárult.

A filmet – amelyet a rajongói a mai napig a legjobb horrorfilmként tartanak számon – Peter Benchley A fehér cápa című regénye alapján forgatták. A könyv megtörtént eseményeken alapul: 1916 júliusában egy cápa felúszott a New Jersey közelében található Matawan nevű város édesvízű folyójába, és több emberrel is végzett, mire sikerült elkapni.

Szétszaggatott emberi testrészek

A film története egy Amity nevű népszerű üdülőhelyen játszódik, ahol egy nap borzalmas állapotban lévő, szétszaggatott emberi testrészeket sodor partra az óceán. Martin Brody, a helyi rendőrfőnök úgy véli, emberevő cápa garázdálkodik a környéken, és azonnal le akarja záratni a strandokat, Amity polgármestere viszont nem szeretne lemondani a turizmusból származó bevételről.

Az ismétlődő cápatámadások után a rendőrfőnök tengerre száll egy biológussal és egy veterán cápavadásszal, hogy megküzdjenek a szörnyeteggel.

A film nagy részét a Martha's Vineyard nevű szigeten forgatták – a munkát nehezítette, hogy a helyiek nem rajongtak a filmesek jelenlétéért –, néhány jelenetet, amelyben valódi cápák szerepelnek, Ausztráliában vettek fel. A filmhez három műcápát készítettek, emellett különböző méretű hátuszonyokat használtak a trükkmesterek, illetve olyan félbevágott modelleket, amelyek csak a cápa jobb vagy bal oldalát mutatták. A hatalmas bábuk mozgatását nehezítette, hogy a mechanikájukat azonnal tönkretette a sós víz. A film negyedét a víz szintjéről vagy a víz alatt vették fel, hogy a nézőknek olyan érzésük legyen, mintha ellepné őket az óceán.

A regényíró megbánta

Bár volt, aki katasztrofális jövőt jósolt neki, A cápa olyan hatalmas sikert aratott, hogy megelőzte A keresztapát (1972), amely 86 millió dollárt termelt, és ez lett az első film, amely elérte a 100 millió dolláros jegybevételt. Ez annak is köszönhető, hogy óriási reklámhadjárat előzte meg, és ekkor alakult ki a nyári blockbuster jelensége – a stúdiók azóta tartják kiemelt időszaknak a nyarat is.

A film alapjául szolgáló könyv szerzője, Peter Benchley azonban megbánta, hogy ilyen szélsőséges és sztereotip módon ábrázolta a cápákat, mert, mint később hangoztatta, ezek az állatok soha nem vadásznak emberre. A könyve merő fikció, és ha már akkor ismerte volna a cápák igazi természetét, soha nem írta volna meg a történetet.

A filmért a kritikusok és a közönség is rajongott, és A cápa kiállta az idők próbáját: ma is ugyanolyan hatással van ránk, pedig az ingerküszöbünket már alaposan feltolták az elmúlt évtizedek akciófilmjei. A cápáról paródiák jelentek meg, utalások más filmekben, és gyűjthető ajándéktárgyak: bögrék, sapkák, hűtőgépmágnesek. Számos könyvet írtak a témában, és a John Williams által szerzett filmzenét is többször kiadták CD-n.

A cápa bosszúja

A filmnek három folytatása készült. Az első A cápa 2. volt 1978-ban Jeannot Szwarc rendezésében, a második az 1983-as A cápa 3., rendezője Joe Alves. 1987-ben készült el A cápa bosszúja Joseph Sargent rendezésében. Az 1995-ös Az emberevő cápa című olasz filmnek nincs köze A cápa-filmekhez, bár néhol az ötödik folytatásként említik. 2006-ban jelent meg a magyar Appaloosa Interactive által fejlesztett Jaws Unleashed nevű játékprogram, amely a filmek történetét folytatja.

Roy Scheider – aki 1932. november 10-én született New Jerseyben, és 2008. február 10-én halt meg Little Rockban – olyan filmekben szerepelt, mint a Klute, a Francia kapcsolat, a Maraton életre-halálra vagy a Mindhalálig zene című Bob Fosse-musical, a legismertebb szerepe mégis Brody rendőrfőnök volt A cápában. Halála napján kvízzel emlékezünk rá.