Elküldték Sándor Pétert a Budapesti Operettszínházból

A Budapesti Operettszínház sajtókommunikációs osztálya közölte, szerződést bontanak Sándor Péter színművésszel. Úgy fogalmaztak, a színház vezetése és Sándor Péter egyeztetései eredménytelenül zárultak.

Sándor Pétert már korábban is el akarta küldeni a vezetőség, de akkor a nézők még megmentették a színészt. Február elején a story.hu számolt be arról, hogy Sándor Péter nem kapott munkát a színháztól, de miután a nézők petíciót indítottak érte, végül visszatérhetett az intézménybe. Most azonban a döntés véglegesnek tűnik, ugyanis a színház úgy fogalmazott, lezárták az ügyet, nem kívánnak együtt dolgozni Sándor Péterrel.

A közlemény szerint Kiss-B. Atilla főigazgató nagyra értékeli a színészt, azonban olyan botrányosan viselkedett, ami ellehetetlenítette a közös munkát.

Kiss-B. Atilla főigazgató személyesen is nagyra értékeli Sándor Péter kiemelkedő énekesi és színészi kvalitásait, amit az is bizonyít, hogy lehetőséget adott számára, hogy ismét a Budapesti Operettszínház színpadára lépjen, és az elmúlt években számos műfajban főszerepek sorának megformálását bízta a művészre

– írta az Operettszínház, majd hozzátette, a színész elfogadhatatlan hangnemben és módon kommunikált a vezetőséggel.

Sándor Péter az utóbbi időben a színház falain belül tett megnyilvánulásainak tartalma és hangneme bármely más színházban elfogadhatatlan lenne, ahogyan a Budapesti Operettszínházban is védhetetlen, ezért a fenti indokok alapján a színház vezetése úgy döntött, hogy jelenleg nem kíván együtt dolgozni Sándor Péterrel

– jelentették ki a közleményben, majd hangsúlyozták, hogy „a Budapesti Operettszínház az ügyet lezártnak tekinti, és a továbbiakban számos kiváló alkotójával és népszerű művészével zajló, széles körben elismert szakmai munkájára kíván koncentrálni”.

A történtek után lapunk felkereste Sándor Pétert, azonban a színművész nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

(Borítókép: Sándor Péter, János vitéz szerepében Kacsóh Pongrác János vitéz című daljátékának próbáján a Budapesti Operettszínházban 2019. november 20-án. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)