Hangszálproblémákkal küzd Jon Bon Jovi

Jon Bon Jovit rengeteg probléma érte az elmúlt években akár a legutóbbi lemezen, akár élőben nyújtott teljesítménye okán. Az énekes most beszélt ennek miértjeiről, és azt is meglebegtette, hogy ha nem javul meg teljesen, akkor nem áll többé színpadra zenekarával.

A Pollstar Live! konferenciáján – ahol a Bon Jovit díjazták Milestone-díjjal negyvenéves fennállása okán – Jon Bon Jovi énekes végre kamerák előtt is beszélt arról, amit már évek óta mindenki sejtett az egykori klasszistorok utóbbi években nyújtott teljesítménye alapján, de biztosat egészen eddig sehol nem kommunikáltak. Valóban a hangszálaival volt probléma, amelyet a nyilatkozata alapján már kezelnek, és talán a felépülés sincs már olyan messze – írta meg a Shockmagazin.

„Mostanra köztudomású lett, hogy komoly hangszál-rekonstrukciós műtéten estem át – kezdte Jon. – Soha nem történt még velem korábban ilyesmi, szóval kemény út áll mögöttem. De szerencsére találtam egy orvost Philadelphiában, aki elvégzett rajtam egy úgynevezett medializációs beavatkozást, az egyik hangszalagom ugyanis szó szerint elsorvadt. A hangszalagokon gyakran keletkeznek csomók, de néha az orrsövényferdülés következményei is megviselik őket. Nekem viszont kizárólag az ujjam járt eddig az orromban, szóval elég kemény volt az elmúlt évtizedben olyasmivel küzdeni, amire egyszerűen nincs ráhatásom” – humorizált az énekes a kimerítő szakmai betekintés után.

Az ép hangszálam gyakorlatilag átvette mindazt, ami megmaradt a gyengéből, így aztán nagyjából két éve beültettek egy műanyag implantátumot, és részt vettem egy rehabilitációs kezelésen is

– fejezte be az orvosi részt Jovi.

„Most már alakulok, a pénteki MusiCares Person Of The Year-gálán két éve először álltam színpadra. Az új lemez is elkészült. Szeretnék visszakapaszkodni, hogy bírjam az esténkénti két és fél óra gyűrődést heti négy alkalommal, mielőtt ismét útra kelünk. De megbízom az orvosomban” – zárta gondolatait pozitívan erről a témáról.

Új lemez

A 40 éves jubileumra egyébként elkészült már az új Bon Jovi-lemez is, amelyről az énekes izgatottan azt mondta, hogy nagyon büszke rá, és nagyon reméli, hogy élőben is be tudják majd mutatni a közönségnek a színpadon is,

de ha nem lesz képes a megszokott színvonalon teljesíteni, és úgy alakul, hogy mégsem, azt is el tudja fogadni.

Szintén az évforduló alkalmából készült egyébként egy négyrészes dokumentumfilm-sorozat a Hulura a zenekarról, ami Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story címmel kerül majd a streamingszolgáltató kínálatába április 26-án. Erről az énekes azt mondta, hogy

ha nem tudok kiváló teljesítményt nyújtani, kiszállok. Úgy gondolom, a hamarosan induló dokumentumsorozat erre is alaposan kitér majd.

Az új lemezről eddig csak annyit lehet tudni, hogy már készen van, Nashville-ben egy hónap alatt vették fel, és valamikor 2024-ben fog megjelenni. A zenekar tavaly kiadott egy Christmas Isn't Christmas című dalt az ünnepi szezonban, de az sem tisztázott, hogy ez rajta lesz-e az új anyagon.