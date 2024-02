Brad Pitt az Oscar-díj logikátlanságán élcelődött

Brad Pitt barátja, Bradley Cooper mellett kampányolt, aki több jelölést is kapott, de a rendezőit pont nem. Pitt szerint akkor sincs baj, ha nem nyer semmit, hiszen Cooper amúgy is csak California Eagles-rajongó.

A 39. alkalommal megrendezésre kerülő Santa Barbara-i Nemzetközi Filmfesztiválon Brad Pitt adta át a díjat az év előadójának, aki nem más volt, mint barátja, Bradley Cooper.

Brad Pitt már beszéde elején megcsillogtatta csípős humorát, mikor az Oscar-jelölésekre is kitért, és azt mondta, Bradley Coopert háromra is jelölték a Maestro miatt, a legjobb színész, film és eredeti forgatókönyv kategóriákban, de a rendezőiben nem. Vagyis a film

nyilvánvalóan megrendezte magát.

De a közönség nagy örömére továbbra is formában volt, és azt mondta, ha ez mégsem Cooper éve és nem ő nyerne, akkor sem lesz baj, hiszen hozzá van szokva, mivel Philadelphia Eagles–rajongó. Ha emlékszünk rá, a Napos oldalban is ez volt Bradley Cooper családi rögbicsapata, amiért az apja, akit Robert De Niro játszott, megőrült. A poén a színfalak mögött Coopernek is hallhatóan tetszett.

A két jóbarát nem most először találkozott díjátadón, és az sem újdonság, hogy felszólalnak a másik érdekében. 2020-ban, mikor Pitt az első Oscar-díját várta a Volt egyszer egy Amerika mellékszereplőjeként, Bradley Cooper az Amerikai Filmkritikusok Szövetsége (National Board of Review) rendezvényén kampányolt mellette. Brad Pitt meg is köszönte neki, hogy miután lefektette a lányát, elszaladt a ceremóniára, hogy harcoljon, és azt is elmondta, Cooper miatt szokott le az ivásról és azóta minden napja boldogabb.