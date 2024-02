Drámai döntést hozott Reviczky Gábor, már nem bírja erővel a próbákat

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész mostanra több kemoterápiás kezelésen is túl van, az első hármat jól tűrte, de a negyedik és ötödik kezelés már megviselte, a hatodiktól pedig kimondottan rosszul volt, legyengült, szédült, sorozatos ájulásai voltak, és sokat romlott az állapota – végre azonban jobban érzi magát.

Olyannyira, hogy már vissza is tért a Képzelt beteg című színdarab főszerepében a Pesti Színházban.

Büszkén mondhatom, hogy óriási siker volt. Nagyon komoly, intellektuális közönség volt, akik komolyan vették a darab humorát. Bevallom, a végére jobban elfáradtam, mint a betegségem előtt, de tudja, ez amolyan nagyon jóleső fáradtság. Szeretem ezt a szerepet, ezt a darabot

– mondta Reviczky Gábor a Borsnak.

A színész a lapnak azt is elárulta, hogy a darab lassan világrekord lesz, ugyanis 24 éve játsszák, bár először a Covid miatt két évig nem, majd tavaly a betegsége miatt nem volt műsoron.

„Ezért is nagyon kellett koncentrálnom, nem akartam cserben hagyni sem a kollégákat, sem a nézőket, pedig bele sem néztem a szövegkönyvbe, ami mellesleg nem is volt a kezdetektől. De annyira enyém ez a szerep, hogy úgy látszik, nincs is rá szükség!” – tette hozzá.

Reviczky Gábor azt is elmondta, hogy nem készül már új darabra, mert nem vágyik rá.

Nem tudnék végigcsinálni egy egész próbafolyamatot, nem leszek már olyan, mint a betegségem előtt, és én ezt elfogadtam. Viszem tovább, ami volt, a Képzelt beteg mellett itt A dzsungel könyvét, amiben Balut játszom, de a biztonság kedvéért már kettős szereposztásban visszük

– fogalmazott a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész.

Hozzátette: „Van sok munkám, film, szinkron, egyébként abból is vettem vissza. De szerencsére jól vagyok! Rájöttem, hogy nem szabad ezt komolyan venni, nem szabad rá se gondolni.”