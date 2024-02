Most örülhetnek csak igazán az ABBA rajongói

Az ABBA Waterloo korong különleges új kiadása 2024. április 5-én jelenik meg. A vásárlók egy félsebességes keverésű dupla vinyl lemez mellett limitált kiadású dobozban három kislemezt is kapnak az eredetileg 1974-ben megjelent számokkal – írja a kultúra.hu.

A kislemezek különálló képlemezként is kaphatók lesznek, és egy külön lemez is megjelenik, amelyen négy nyelven hallható a Waterloo. Az album megjelenésének évfordulója alkalmából április 4-én csendes diszkót rendeznek a londoni O2 aréna tetején.

A Waterloo az ABBA második albumaként jelent meg 1974 márciusában.

Az Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson és Anni-Frid 'Frida' Lyngstad alkotta ABBA lemezei világszerte 400 millió példányban keltek el. A négy zenész, akiknek utolsó közös fellépése mintegy negyven éve volt, 2021-ben jelentkezett Voyage című új lemezével .

Az album megjelenése alkalmából szervezett koncertsorozaton az együttes tagjait digitális avatarjaik helyettesítették a színpadon.

A zenekar a Mamma Mia, a Dancing Queen és a Take A Chance On Me című dalaikkal írták be magukat a történelembe, még 1982-es szétválásuk után is egyként emlegették őket, és ez a mai napig így van.

A négyes 2021-ben állt össze újra, amikor kiadták az ABBA: Voyage albumot, ami összesen 10 számot tartalmazott. Az albumról kritikát is írtünk.

(Borítókép: Egy Napóleont alakító színész (k) reklámozza az ABBA együttessel a Waterloo című kislemezt Koppenhágában, Dániában, 1974-ben. Fotó: Jorgen Angel / Getty Images Hungary)