Natalie Portman szerint a filmcsillagok kora leáldozott

Natalie Portman olyan filmekben játszott már kölyökkora óta, mint a Star Wars, a Fekete hattyú vagy éppen a Léon, a profi, az egyik legfoglalkoztatottabb, Oscar-díjas színésznő, mégis úgy látja, hogy a filmcsillagok kora lejárt és a YouTube-sztárok és influenszerek átvették a stafétát. Szerinte az is lehet, hogy rövidesen munkanélküli lesz.

A Vanity Fair készített interjút a színésznővel legújabb filmje, a May December kapcsán. Portman többek között arról beszélt, hogy a filmcsillagok és a film, mint művészeti ágazat a fiatalok körében már egyáltalán nem azt a szerepet töltik be, mint a „mi időnkben”. Náluk már a youtuberek és az influenszerek emelkednek sztárstátuszba, illetve arról, hogy hogyan egyensúlyoz a szakmai és a magánélete között.

A riporter kapásból az utóbbival kezdte a beszélgetést, miszerint Natalie Portman folyton visszatér az olyan szerepekhez, amelyekben a karaktere a határvonalon egyensúlyoz a nyilvános és a magánélet között (Jackie, Fekete hattyú, Planetárium, Vox Lux). A színésznő ezt azzal magyarázta, hogy nagyon hamar, már gyerekszínészként bekerült a filmes világba és nem véletlenül találják meg ezek a szerepek, hiszen ezek állnak közel a saját életéhez, az identitásához.

Ezután a method-acting jött szóba, amely azt jelenti, hogy a színész felvétel után is a szerepében marad, gyakorlatilag átviszi a saját életébe a karakterét. Portman szerint ezt egy női színész nem biztos, hogy megengedheti magának, ugyanis ehhez olyan emberekre van szükség a környezetében, akik vele együtt csinálják és asszisztálnak hozzá. Neki pedig gyermekei vannak, akik az anyukájukat akarják esténként a mesénél, nem pedig egy felvett karaktert.

Felszabadító érzés a filmipar hanyatlása

Ezután szűkszavúan beszélt a színésznő a párizsi és a Los Angeles-i életéről, majd rátértek Hollywood változásaira, hiszen Portman már harminc éve képernyőn van és megélt mindent, amit csak meg lehetett ez idő alatt a szakmában.

A legszembetűnőbb dolog a film, mint elsődleges szórakozási forma hanyatlása volt. Sokkal inkább egy szűkebb rétegnek szól már. Ha megkérdezel valakit a gyerekeim korosztályából a filmsztárokról, nem ismernek senkit a YouTube-sztárokon kívül

– mondta Portman. „Felszabadító érzés, hogy a művészeted nem egy népszerű művészet. Tényleg felfedezheted, hogy mi az, ami érdekel. Sokkal inkább a szenvedélyről szól, mint az üzletről” – mondta. Szerinte az is fontos, nehogy ez valami elitista dologgá váljon.

„És ez azért is csodálatos, mert a kreativitás demokratizálódott, az akadályok elhárultak és mindenki készíthet mindent, ami által hihetetlen tehetségek bukkannak fel. Ha egy kisvárosban éltél, nem biztos, hogy hozzáférhettél a nagyszerű művészfilmekhez, amikor én felnőttem. Most úgy érzem, ha van internetkapcsolatod, bármihez hozzáférhetsz. Elég vad, hogy ugyanakkor azt is érzed, hogy a rendkívüli hozzáférése miatt több ember láthatja a furcsa művészfilmedet, mint valaha. Szóval ez eléggé kétoldalú”.

A mesterséges intelligenciát nem tartja fenyegetésnek, inkább lehetőségnek, ami a művészet világában mindig érdekes, viszont komoly esélyt lát rá, hogy „rövidesen nem lesz munkája”. Szóval talán valahol mégiscsak fenyegetés.

(Borítókép: Natalie Portman 2024. január 12-én. Fotó: Jon Kopaloff / Getty Images Hungary)