Bejelentkezett az Oscarra az Oppenheimer

Teljes gőzzel fordult rá az Oscarra vezető útra Hollywood, de még előtte megtartották a színészek céhe által odaítélt elismeréseket. Az Oscar-indikátornak is nevezett eseményen tarolt Nolan világháborús filmje, míg a sorozatoknál egy disztópikus játékadaptáció és egy szakács története zsebelte be a legtöbb elismerést.

Alig két hét múlva, március 11-én kezdődik az Oscar-gála, azonban volt még egy állomás előtte Hollywood számára. A SAG Awards, vagyis a színészek céhe által kiosztott elismeréseket a szakma csak Oscar-indikátornak nevezi, így komoly esélye lehet annak a márciusi eseményen, ha valaki itt tarol.

A The Hollywood Reporter szerint ezek alapján az est abszolút nyertese az Oppenheimer volt a filmes kategóriák között. Christopher Nolan filmje ugyanis ötből három díjat nyert el az este, így lemaradt a Barbie és a Megfojtott virágok is. Utóbbi csupán egy elismerést tudott elhozni, a legjobb női főszereplőnek járót.

A sorozatok terén a vígjáték kategóriában a Disney saját gyártású sorozata, A mackó szerezte a legtöbb díjat, míg a dráma HBO-sorozat, a Last of Us volt az est másik sztárja.

Film

Legjobb szereposztás: Oppenheimer

Legjobb férfi főszereplő: Cillian Murphy, Oppenheimer

Legjobb női főszereplő: Lily Gladstone, Megfojtott virágok

Legjobb férfi mellékszereplő: Robert Downey Jr., Oppenheimer

Legjobb női mellékszereplő: Da’vine Joy Randolph, Téli szünet

Televízió