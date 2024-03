7. Mozart-nap az Indexen, kövesse élőben a Concerto Budapest Zárókoncertjét!

Médiatörténeti pillantok szem- és fültanúi lehetnek most az Index olvasói. A Concerto Budapest 7. Mozart-nap 2024 Zárókoncertjét az Index közvetítésével azonos időben az angliai Gramophone Magazin olvasói is figyelemmel követik. Ilyenre sem volt még példa, igaz, most már van.