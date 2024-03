Megműtötték Harkányi Endrét

Tavaly ősszel megoperálták Harkányi Endre színművészt, aki mostanra épült fel testileg-lelkileg. A színész azt is elárulta, jár-e még premierekre, és hogy tetszenek-e neki az új darabok.

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész, Harkányi Endre 1957 óta játszott színházban, filmekben, szinkronban, három évvel ezelőtti visszavonulásáig. A Blikknek most arról számolt be, hogy túl van egy komoly műtéten, és az életkedvét is visszanyerte.

A színművészt tavaly ősszel operálták meg hasi embóliával.

Túl vagyok egy elég csúnya dolgon, de már jól érzem magam. Kórházban feküdtem hasi embóliával. […] Már nevetek, de akkor nem volt mindegy. A műtét után szanatóriumba kerültem. Ott aztán felépítettek. A lábadozás napjaiban jött vissza az életkedvem

– idézi a Blikk Harkányi Endrét.

Arról is beszámolt a lapnak, hogy sokat olvas, zenét hallgat, és a régi szerepeit nézi újra.

Premierekre már ritkán járok. Egyre kevesebb előadásra mondom, hogy tetszett. Átírják a darabokat. Még Shakespeare-t és Molnár Ferencet is

– mondta el a benyomásait a színész, akinek elmondása szerint soha nem voltak a pályája alatt ellenségei.

Bár hosszú évekig Budán lakott, hogy közelebb lehessen a Vígszínházhoz, átköltözött Pestre, ráadásul percek alatt ki tud sétálni a Duna-partra, és így nagyon komfortosnak érzi az életét.