Súlyos betegségben szenved Christina Applegate, és úgy érzi, a pokolban él

Az amerikai színésznő sclerosis multiplexben szenved, betegségét méltósággal, de nagyon nehezen viseli. Applegate 2021-ben osztotta meg diagnózisát a közösségi médián keresztül, és azóta is folyamatosan beszámol állapotáról. Hogy másoknak segíthessen, most podcastot indít.

Christina Applegate, akit a magyar nézők leginkább a Rém rendes család Kellyjeként ismernek, úgy nyilatkozott, hogy „a pokolban” él, miután sclerosis multiplexet (SM) diagnosztizáltak nála – írta meg a Sky News.

Rendetlenkedni fog

Az 52 éves színésznő 2021-ben tudta meg, hogy SM-betegsége van, de nem tűnt el a nyilvánosság elől, legutóbb január közepén láthattuk. Megjelenése nagy meglepetés volt az Emmy-díjátadón, és természetesen álló tapsot kapott, amikor egy botra támaszkodva és Anthony Andersonba kapaszkodva színpadra lépett.

Még viccet is csinált az állapotából, mondván: „Teljesen megszégyenítetek azzal, hogy ti fel tudtok állni, de rendben.”

A színésznő most podcastot indít, méghozzá a Sopranos sztárjával, a 42 éves Jamie-Lynn Siglerrel együtt, aki már húszéves kora óta tudja, SM-ben szenved. A műsor március 19-én indul, MeSsy címmel. Angolul fordítva is használják a betegség nevét: multiple sclerosis, vagyis MS; a messy pedig rendetlent jelent, tehát a műsor címe nem véletlen.

Beharangozójukban azt ígérik, beszélgetéseik nyersek lesznek és őszinték, de vidámak is. Szeretnének tanítani, nevettetni és ők maguk is fejlődni. Természetesen lesznek majd sztárvendégeik, de meghívnak barátokat és olyanokat is, akik szintén ezzel a betegséggel küzdenek.

Hálás a szeretetért

Applegate bevallotta, zavarban van, amikor az emberek azt mondják, milyen vicces volt.

Ők mosolyognak rám, én pedig nem tudom, mit mondtam, nem tudom, mit csináltam. Néha teljesen kiakadok azon, hogy már azt sem tudom, mi történik.

A hónap elején tett közzé egy képet, amelyen azt ünnepli, hogy elérte a 100 000 követőt az Instagramon.

Hú, 100 ezer követő! Nem tudom eléggé megköszönni, hogy támogattok ezen az úton. A kedvelések, kommentek és megosztások támogatnak abban, hogy folytassam a harcot. Nagyon hálás vagyok a lehetőségért, hogy megoszthatok magamból egy darabot, és alig várom, hogy lássam, merre visz tovább ez az utazás. Szívből köszönöm. Egészségedre, barátom. Folytassuk együtt ezt a kalandot! Puszi.

A sclerosis multiplex a központi idegrendszer olyan betegsége, amely az agyat és a gerincvelőt érintheti, és számos lehetséges tünetet okozhat, beleértve a látás, a kar vagy a láb mozgásának, az érzékelésnek vagy az egyensúlynak a problémáit – ebben szenvedett Lang Györgyi is.

(Borítókép: Christina Applegate beszél a színpadon a 75. Primetime Emmy-díjátadón a Peacock Színházban 2024. január 15-én Los Angelesben, Kaliforniában. Fotó: Monica Schipper / WireImage)