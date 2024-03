Meghalt Eric Carmen

Nem elírás történt, nem a South Park népszerű figurájáról van szó, hanem a The Raspberries nevű power pop zenekar énekeséről. A zenészt 74 éves korában érte a halál, amelyről felesége, Amy Carmen tett közzé bejegyzést az énekes honlapján. A jelek szerint a hétvégén álmában halt meg, de nem közölték a helyszínt – írta meg a Deadline.

„Hatalmas szomorúsággal osztjuk meg a szívszorító hírt Eric Carmen haláláról” – írta az asszony.

A mi édes, szerető és tehetséges Ericünk álmában hunyt el a hétvégén. Nagy örömöt jelentett neki, hogy évtizedeken keresztül a zenéje oly sokakat megérintett, és ez lesz az öröksége. »A szeretet minden, ami számít, hűségesen és örökké«

– írta Amy, aki azt kérte a rajongóktól, hogy tartsák tiszteletben a család gyászát és magánéletét.

Élete

Carmen 1949-ben született az ohiói Cleveland külvárosában. Először a Raspberries áttörő slágerével, a Go All the Way-jel vált híressé. A zenekar feloszlott, és az 1970-es évek közepére Carmen sikeres szólóelőadóként folytatta pályafutását az All by Myself és a Never Gonna Fall in Love Again című dalokkal. Sikereinek sora a 80-as években folytatódott a Hungry Eyes című dallal.

Egykori menedzsere, David Spero, miután megtudta, hogy elhunyt, közleményt adott ki:

Most hallottam a hírt, hogy életre szóló barátom, Eric Carmen elhunyt. Tehetsége világhírű volt, és dalszerzői öröksége ismert az egész iparágban. Celine Diontól kezdve Hank Williams jr.-ig mindenki az ő dalait énekelte, hiányozni fog. RIP, Eric!

– írta Spero.

Egyedül feleségét hagyta hátra, aki még nem közölt semmit egy esetleges megemlékezésről.