Nick Cave új lemezzel újra Magyarországra látogat

Nemrég mi is megírtuk, hogy már magyarul is olvasható az ausztrál énekessel, dalszerzővel, Nick Cave-vel készült interjúkötet, a Hit, remény és vérontás. Most pedig kiderült, hogy nemsokára élőben is élvezhetjük társaságát, mert ősszel csapatával turnéra indul új lemezének népszerűsítésére.

A Nick Cave & the Bad Seeds október 13-án a Papp László Budapest Sportarénában ad koncertet a 27 állomásos nagy-britanniai és európai koncertsorozat 10. állomásaként. A turné a nyár végén megjelenő új lemezre, a Wild Godra épül. Vendégfellépőjük az ír Murder Capital lesz.

Az első állomás a németországi Oberhausenben lesz szeptember 24-én, az utolsó Párizsban november 17-én. A zenekarban Nick Cave felel az énekért, billentyűs hangszerekért, harmonikáért és gitárért, Thomas Wydle dobol, Martyn Casey basszusgitározik, Jim Sclavunos ütő- és billentyűs hangszereken játszik, Warren Ellis hegedül, gitározik és szintizik, George Vjestica pedig gitározik és zongorázik is.

Nick Cave az új lemezről azt mondta, olyan, mintha eleve színpadra íródtak volna a dalok. A csapat az elmúlt három évtizedben többször is fellépett itthon, kétszer a Sziget Fesztiválon is. Utoljára 2018 júniusában jártak nálunk, a Sportarénában.