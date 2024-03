Egy Banksy-festmény került a házfalra, aggódnak a lakbér miatt az ott lakók

Mit szólna hozzá, ha egy nap arra ébredne, hogy a legfelkapottabb kortárs művész pingált a háza falára? Dühös lenne, vagy elragadtatott? Nekiesne egy súroló kefével, vagy büszkén mutogatná barátainak? Nos, az észak-londoni Finsbury Park lakói közül néhányan egy harmadik reakciót választottak, ugyanis mikor egyik napról a másikra az éj leple alatt megjelent házuk falán egy Banksy–festmény, többen a lakbér miatt kezdtek aggódni – olvashatjuk a DailyMailen. Igazuk van végül is, ez is egy szempont.

Az utcai gerilla művész, Banksy semmilyen felületet nem tisztelő festményeinek meglepő felbukkanásai különféle reakciókat váltanak ki az emberekből. Egy Shoreditch-i épület tulajdonosa például úgy döntött, lefesti a művész egyik alkotását, mert nem bírta már tovább, hogy a Banksy–rajongók folyamatosan felkapcsoltak egy lámpát a háznál, hogy megcsodálják a művet.

Eközben Garry és Gokean Coutts háztulajdonosok 200 ezer fontot költöttek egy sirályt ábrázoló Banksy–falfestmény eltávolítására a suffolki Lowestoftban, mert házuk a vandálok és tolvajok célpontjává vált.

Az új mű pusztán egy házfal zöld összefröcskölésének tűnik, de ha távolabbról szemléljük, meglátjuk, hogy pont úgy helyezkedik el egy kopasz törzsű fa mögött, mintha annak a lombja lenne. A körzet egyik helyi képviselője úgy kommentálta a művet, hogy örvendetes a megjelenése, mert ebben a régióban több zöldre lenne szükség és pont erre hívja fel a figyelmet.

Sok lakó büszke a műre és azt mondták, az élénkzöld Islingtont jelképezik és Szent Patrik napjára is utal, ami a Brit–szigetek fontos ünnepe. A városrész színének megválasztása személyes üzenetként hat a helyieknek, akik most erre is nagyon büszkék. Volt, aki a klímaváltozással hozta összefüggésbe az alkotást, hiszen a fák létfontosságú részét képezik a globális felmelegedés elleni harcnak.

A falfestmény előtt álló cseresznyefa körülbelül 40–50 éves és nincs túl jó állapotban, noha az önkormányzat már egy ideje karbantartja és gondoskodik róla, hogy meghosszabbítsa életét. Talán nem csak rá hívja fel a figyelmet a zöld műlomb mögötte, hanem a közösség erejére is, mivel a mű megjelenésének másnapján a helyiek beszélgetve gyűltek össze az utcán, hogy megvitassák, hogy és honnan került oda a kép. Nem véletlenül mondta egyikük, hogy ez a legjobb dolog, ami mostanában történt az utcájukban.