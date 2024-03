Alvás helyett tanuljon erotikus táncot!

Úgy tűnik, az egész színházi szakmának – és nem kevésbé a közönségnek – nagyon hiányzott a pandémia elsodorta Színházak Éjszakája, mert a szervezők hívására, a legtöbb teátrum, színtér és társulat boldogan csatlakozott a rendezvényhez.

Minden egy!

A Budapesti Színházak Éjszakája (BPSZÉ) szervezési feladait a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály színtér vállalta magára. A programsorozat kampányát az előbbi igazgatója, Benkő Nóra, és a társulat művészeti tanácsadója, Peremartoni Krisztina viszi.



A rendezvénynek saját szlogenje is van, ami így hangzik: Minden egy!

Benkő Nóra erről így nyilatkozott:

Ez a mondat mindenki számára más jelentéssel bír, mi a színházi szakma vágyott egységességére szeretnénk utalni ezzel, hiszen a „színház-barátság” jegyében ezen a tavaszi éjszakán a csatlakozó társulatok nem csak a szakma iránti szeretetüket, a törzsközönségüket is megosztják egymással. Együtt erősítik a színházba járás hagyományát, segítenek a nézőknek nyitni más színházak, más nézőpontok irányába is.

Lépjen ön is színpadra!

Hogy mi minden várja a színházimádó közönséget, azt lehetetlen felsorolni, de adunk a rengeteg programból egy kis kedvcsinálót.

A legkorábbi időpontban, reggel 9-kor Jordán Adél hívja jógázni a mozgás szerelmeseit, de aki dinamikusabb sportra váltana, az Száraz Dénessel futhat színházról-színházra.

Szemtanúi lehetünk annak is, ahogyan három író húsz perc alatt megalkot egy darabot, amit azonnal színpadra is állítanak a rendezők. Sőt, akár mi magunk is írhatunk jelenetet.

Petőfiről is láthatunk két különböző helyszínen is valami nagyon más képet, mint amit a Most vagy soha! mutat, aki pedig maga szinkronizálna, vagy írna jelenetet, azt is megteheti. Színpadra vágyik? Az Operettben

mesterkurzuson próbálhatja ki a hangját, és tánctanítás is lesz; de a Thália eggyel továbbmegy és erotikus show-t tanít be a nézőknek;

míg a Momentán társulatával imprózhatunk is.

A Z-generációt egy beszélgetésre várják az Átriumban, a fiatalabbakat drámajátékra hívják a Latinovits Színházban, a még kisebbeket pedig marionett bábjátékra a Bethlen téren. Azért a felnőttek is játszhatnak, például Cluedot-t Hartai Petrával, kitölthetnek egy bábos kvízt, esetleg táncos Activity-n vehetnek részt Novák Péterrel.

Noha ezen a napon mindenki a színházért dolgozik, a szakma megosztottságáról és a Liliomról is lesz diskurzus Budaörsön, magával Alföldi Róberttel; a Rózsavölgyi Szalonban pedig Gálvölgyi Jánossal beszélget Csiby Gergely. Akik szeretnek leskelődni, azoknak megsúgjuk, hogy a Játékszínben és a Kristály Színtérben is betekinthetnek egy-egy próbába, de több teátrumban lesz kulisszajárás is.

Az eseménysorozatnak saját dala is született, Az én Budapestem címmel, amelyet az Aranyakkord zenekar ad elő. Egyébiránt a nóta szövegéből került ki a Minden egy! mottó is.





A rendezvény after partyval zárul a Kristály Színtérben, ahol az Aranyakkord mellett Dj. Infragandhi szolgáltatja a zenét.



A BPSZÉ teljes programja itt látható.

(Borítókép: Csiby Gergely és Gálvölgyi János a Rózsavölgyi Szalonban várja a délutánozó színházlátogatókat / Fotó: Csiby Gergely)