Kitört a kommentforradalom, egy mozifilm kettévágta az országot

Tetszik, nem tetszik, szerethető, gyűlölni kell... Már a mozikban a Most vagy soha! című történelmi kalandfilm. Sokan nem is látták, mégis véleményük van róla, akik pedig megnézték, azok sem feltétlenül értenek egyet. Az Index kultúra rovatának arútluK című podcastjában többek között arról beszélgettünk, hogyan jutottunk idáig, és mi lehetne a kiút, hol van a párbeszéd helye és ideje.

Egy filmről vajon lehet-e szabadon a véleményt mondani – következmények nélkül?

Akkor is, ha annak a filmnek Rákay Philip az egyik producere és forgatókönyvírója?

Egyáltalán, ki forgathat filmet Magyarországon?

Miért nem jó gyakorlat az, ha tehetséges magyar rendezők nem jutnak forgatási lehetőséghez?

Kell-e, lehet-e szeretni vagy gyűlölni egy filmet akkor, ha az kurzusfilm?

A Most vagy soha? című filmen számon kérhető-e a történelmi hűség, ha a történet amúgy fiktív?

Egy film megítélésénél mi a fontosabb szempont: a filmes munka, a szereposztás vagy a történet?

Mozifilm ennyire talán még sosem osztotta meg az országot, mint a Lóth Balázs rendezésében készült Most vagy soha! A film története egyetlen nap eseményeit dolgozza föl, estétől estéig, 1848. március 14. és 1848. március 15. pesti és budai eseményeit.

A film drága, a vélemény szabad

Bár az alkotók (forgatókönyv: Kis-Szabó Márk, Rákay Philip, Szente Vajk) szándéka már a vetítés elején kiderül, vagyis az, hogy az elkövetkező 2 óra 15 percben nem történelmi dokumentumfilmet, hanem a valóság elemeit felhasználva fiktív történelmi kalandfilmet látunk, a legtöbben mégis éppen a történeti hűséget kérik rajta számon – meg azt, hogy mi került ezen a filmen hatmilliárd forintba.

A beszélgetésben nem csupán a köznyelvben csak Petőfi-filmként emlegetett filmről esik szó, hanem arról is, hogy minden kornak megvannak a maga kurzusfilmjei, amit lehet szeretni vagy nem szeretni, de ami biztos:

egy film nem attól lesz jó vagy rossz, hogy ki adja rá a pénzt, hanem attól, hogy milyen lesz a végén.

Meg attól is, persze, hogy mit gondolunk róla. A Most vagy soha! című filmmel talán még soha nem került ennyire megosztó alkotás a magyar filmgyártás középpontjába és a mozikba. Ezért is érdemes beszélni arról, hogy mi az, amitől egy film sikeres lehet, és milyen döntések vezetnek odáig, hogy erre mondjuk esélye sincs, vagy lehetne másként is.

(Borítókép: Jelenet a Most vagy Soha! című filmből. Fotó: Fórum Hungary)