Mészáros Árpád Zsolt 23 év után hagyja ott a Budapesti Operettszínházat, a színész erről egy hosszú Facebook-bejegyzésben számolt be. Nem ő az első, aki távozik a teátrumból: a múlt hónapban Kerényi Miklós Máté jelentette be, hogy a következő évadot máshol kezdi. Előtte Sándor Pétertől vált meg az intézmény, de az elmúlt években Veréb Tamás is otthagyta a színházat.

Egyre több színész távozik az Operettszínházból, a sorban a legújabb Mészáros Árpád Zsolt. A művész a Facebook-oldalán tette közzé a hírt, amiben számos részletet megosztott a körülményekkel kapcsolatban, de konkrétumokról nem beszélt. Az előadóművész 23 évig volt az intézmény színpadán,

még 2000-ben hívta meg oda Kerényi Miklós gábor, hogy játssza el Riffet a West Side Storyban.

A színész bejegyzésében azt írja, hogy a Színházak éjszakáján el kell váljon az Operettszínháztól. Felsorolta, hogy olyan darabokban játszhatott az elmúlt években, mint a West Side Story, a Rómeó és Júlia, ASzépség és a szörnyeteg vagy a Csárdáskirálynő. Sajnálatát fejezi ki, de úgy véli, nincs más lehetőség.

Szüleim mindig az őszinte emberségre és soha nem az érdekek mögött meglapuló lehetőségek kihasználására neveltek, de a világunk megváltozott. Sajnálom. Szívszakadva, de az egészségi állapotom és a szeretett családi hangulat megtartása érdekében – no meg az égi számok miatt: 23 év után 23-án, a Színházak éjszakáján lettem 50 éves (bár »odabenn« ezt is elfelejtették) – az utolsó utáni pillanatban arra ösztökéltem becsületem és szakmai alázatom, hogy ezek megtartásával a döntést, bármennyire fájó, de megtegyem

– írja posztjában a színész, majd hozzáteszi:

A jelenlegi vezetőség sokszor (néha már-már megalázva személyem) úgy éreztette, hogy nem az én művészetemre, élethez való hozzáállásomra, a fiatalok megannyi biztatására, tanítására, felkarolására van már szükség ITT. Szívem meghasad, de amikor Homonnay Zsolt művészeti igazgató úr megnyugtató szavai duruzsolnak a fülembe: »várj, majd jobb lesz ...barátom...?!«, akkor nekem meg az jut eszembe, hogy »egy művészt csakis a sikerei és a szíve teheti szabaddá az alkotásban«... Nem az Érdek.

A poszt alatt rengetegen fejezték ki sajnálatukat, köztük Veréb Tamás színművész is, aki azt írta: 2018-ban ugyanezért hagyta ott az Operettszínházat. Emellett biztatta kollégáját, hogy ne aggódjon, az ő művészetére máshol is szükség van.

Nem ez az első

Mészáros Árpád Zsolton és Veréb Tamáson kívül mások is elhagyták az intézményt az elmúlt időszakban. Egyikőjük Sándor Péter, akit az intézményvezetés küldött el. A színész még februárban arról nyilatkozott: traumaként éli meg a helyzetet, hogy márciustól nem játszhat, sok kétely alakult ki benne a szakmáját illetően.

Szintén felmondott Kerényi Miklós Máté, aki az intézmény egyik legfoglalkoztatottabb színésze volt.

A művész saját döntésből távozott, amin korábban sokáig őrlődött, ennek okait azonban nem osztotta meg az emberekkel. Az évadot még végigjátssza, de közben az is kiderült, hogy hamarosan láthatjuk a Madách Színház színpadán is. Döntéséről ő is Facebook-posztban számolt be. Hogy mi lehet a sorozatos felmondások és kirúgások hátterében – egyáltalán van-e kapcsolat az esetek között –, egyelőre nem tudni.