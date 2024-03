350 millió forintért árulják Esterházy Péter családi házát

„Felbecsülhetetlen értékű nemzeti kincs egy családi ház áráért eladó” – ezzel a szöveggel osztotta meg valaki azt a posztot, amelyben az egyik legnagyobb magyar író, 2016-ban meghalt Esterházy Péter családi háza lett eladóként meghirdetve. Az ingatlan.com oldalán megjelent hirdetés szerint a III. kerületi ingatlant 350 millió forintért árulják. A Kossuth-díjas író fia, Esterházy Marcell ezzel a szöveggel osztotta meg a Facebookon.

Több mint 65 év után eladóvá vált Esterházy-család rómaifürdői családi háza.

A bejegyzést többen megosztották. A kommentgyár meg az ötletelés pedig beindult, hogyan lehetne megtartani, közkincsé tenni a családi házat. Egyes vélemények szerint az ingatlant múzeumként, mások szerint alkotóházként vagy fordítóházként lehetne hasznosítani.

Irodalomtörténeti jelentőségű

A posztot Dragomán György író is megosztotta a közösségi médiában. Ő a hirdetés legszebb részét idézi.

»sok-sok évig volt egy boldog nagycsalád otthona« áll ebben az irodalomtörténeti jelentőségű ingatlanhirdetésben. EP könyveiből eléggé ponotsan tudható, mennyire így volt ez. Én csak életemben egyszer jártam ott, egy születésnapon, felejthetetlenül szép alkalom volt. Az jut eszembe erről a hirdetésről, hogy amikor 2016-ban meghirdették Thomas Mann villáját Los Angelesben, abban se szerepelt semmilyen utalás arra, hogy kié is volt az a ház. De aztán a teljes német kulturális és politikai élet összefogott, és a villa mára alkotóház.

Dragomán György bejegyzése igencsak népszerű, sokan kommenteltek, még többen megosztották. A hozzászólók között van Vámos Miklós, akinek megfogalmazása szerint „Ilyesmit kéne csinálnunk most is.”

A nemrégiben Kossuth-díjjal kitüntetett Visky András ezt írta a poszt alá:

Vegyük meg a Szépíróknak. Egymillával beszállok.

Visky felvetését többen támogatják.



A hirdetésben egyebek mellett azt írják, hogy „az ingatlan elhelyezkedésének és adottságainak köszönhetően ingatlanfejlesztőknek is kiváló lehetőség, átalakítható, bővíthető, és akár egy 4 lakásos társasház is kialakítható rajta. A környék békés, biztonságos, a közelben számos bevásárlási és szabadidős lehetőség is rendelkezésre áll, ami az itt lakók kényelmét szolgálja.”