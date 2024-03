Önnek egy mozijegy, másnak az élet

Abban biztosak vagyunk, hogy az Életrevalók mindenkinek megvan, hiszen ikonikus lett a maga nemében. Nos, a Különleges életek című film két alkotója szintén Olivier Nakache és Eric Toledano, ami máris garancia arra, hogy senkit se akarunk rossz filmre rábírni – ahogy korábban már megírtuk, igazán érdemes megnézni.

Ráadásul van még egy megkérdőjelezhetetlen érvünk: a főszereplő Vincent Cassel, aki a sármos rosszfiú karakteréből kibújva (és kicsit kiöregedve) ezúttal teljesen más arcát mutatja meg. És ehhez jön még egy olyan érzékeny téma, mint az autizmus, amiről persze már sokkal többet tudunk, mióta végigsöpört a világon a Doktor Murphy-sorozat.

A Különleges életek talán nem idealizálja annyira ezt az állapotot, mint a kórházas széria, hiszen francia film – és a francia alkotók kínosan ügyelnek arra, hogy ne legyen hollywoodi a sztori –, de úgy mutatja meg a valóságot, hogy közben azért nevetni is tudunk.

Bruno és Malik közel húsz éve egy különleges feladatnak szentelik életüket.

Minden gyermek más és más területen küzd nehézségekkel, így mindegyikük kezelése egyedi módszereket kíván, melyek olykor szélsőségesek, de leginkább rendkívül szerethetők és a mulatságosak – írja a filmről a Port.hu.

Az ADS Filmforgalmazó és a Sugár Mozi összefogásával 2024. április 2-án, az autizmus világnapján olyan vetítésre várnak mindenkit, amelynek

S hogy kik ők? Az alapítvány 2006 óta segíti az autizmussal élőket, emberi élethez méltó körülményeket teremt nekik, és hangsúlyozza a társadalmi integrációjukat. Teszi ezt tizenegy, érintett fiatalok számára létrehozott, civil fenntartású lakóotthon támogatásával, a működésükhöz szükséges személyi és tárgyi feltételek pénzügyi hátterének biztosításával.

Ezek az otthonok nagyon komoly anyagi nehézségekkel és hiánnyal kell, hogy szembenézzenek minden egyes nap. Hiánypótló feladatot látnak el, létük mégsem biztosított. Külső támogatói segítség nélkül a fennmaradásuk meglehetősen bizonytalanná válhat.

Kovács Henrietta, az Autistic Art ügyvezetője a közleményük szerint úgy véli, ezek nélkül az autista-barát lakóotthonok nélkül rengeteg érintett helyzete válna reménytelenné. Ezek az otthonok nemcsak az autista felnőttek helyzetére reagálnak, hanem a családtagjaikéra is, hiszen a szülők eltávozása után ezek az intézmények tovább gondoskodnak gyermekeikről.

Még azt is hozzátette:

nagyon jó, hogy a filmben sokszor jelenik meg a humor eszköze a kialakult feszültségek feloldására. A valós életben is ér nevetni, még akkor is, ha egy ilyen intézményben dolgozik az ember, hiszen a működésükre nem csak a drámai hangulat a jellemző, a hétköznapokban sok az öröm is. Ezeknek az embereknek, akik ezekben a lakóotthonokban dolgoznak, láttatni és segíteni kell a munkáját.