Hindu vezető támadja az Operaház előadását

„Rendkívüli felelőtlenség egy intézménytől, mint az államilag támogatott Magyar Állami Operaház, hogy egy olyan balettet választ, amelyet azzal vádolnak, hogy erősíti a keleti kultúrák hibás összemosását, becsmérlő és félrevezető módon ábrázolja azokat, sértő és lealacsonyító elemek vannak benne, szükségtelenül kisajátít kulturális motívumokat, esszencialista, sekélyesen egzotikus, karikaturisztikus” – fogalmazott Rajan Zed egy közleményében.

A Universal Society of Hinduism elnöke aggályosnak tartja, hogy a a Magyar Állami Operaház és a Magyar Nemzeti Balettintézet 2024/2025-ös évadára egy ilyen jellegű előadást hirdetett meg. Emellett azt javasolja Zed, hogy az intézmény vezetőinek – Ókovács Szilveszternek, Solymosi Tamásnak és Almási-Tóth Andrásnak – újra kéne értékelniük a döntési rendszereiket, továbbá szükség lenne „érzékenyítésre” is, hogy hasonló esetek ne történjenek meg a jövőben.

A Universal Society of Hinduism vezetője addig is elmegy, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak és Csák Jánosnak is át kéne gondolnia kapcsolatát az Operaházzal, amennyiben az intézmény a jövőben is hasonló módon választ darabokat.

A most műsorra tűzött A Bajadér című balettet azért támadja többek között Zed, mert az eredetileg XIX. századi alapmű szerinte helytelenül és hibásan ábrázolja a hindu kultúrát. Véleménye szerint a művet nem is szabadna többé játszani.

Nem ez az első eset

A Magyar Állami Operaház reagált a vádakra, amelyet a Mandiner a következőképp közölt:

A nevadai vallási vezető, akinek Universal Society of Hinduism elnevezésű szervezete kb. ezer követőt számlál a legnépszerűbb közösségi oldalon és több mint tíz éve posztolt utoljára, az elmúlt években A bajadér minden meghirdetett produkciója kapcsán megfogalmazta kifogásait, így tett korábban a londoni Royal Ballet, a Párizsi Opera, a Houston Ballet, a milánói Scala, a Bajor Állami Opera, a drezdai Semperoper, a Boston Ballet, az Ausztrál Balett és még tucatnyi más együttes esetében is. Ezeknek a produkcióknak a létrejöttét és műsoron tartását Rajan Zad megnyilatkozásai érdemben nem befolyásolták.

„Mivel a szerző nem kereste meg a Magyar Állami Operaházat, feltételezhető, hogy közleményét sem elsősorban dalszínházunknak szánta. A Magyar Állami Operaház mindent megtesz annak érdekében, hogy produkciói nézőit ne sértsék meg kultúrájukban, hitükben, vallásukban vagy etnikumukban. Ezt szem előtt tartva bízunk abban, hogy ha a klasszikus balettirodalom egyik gyöngyszemének számító Bajadér bemutatóit olyan multikulturális fellegvárakban sem kísérik botrányok, mint az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Ausztrália vagy Franciaország, akkor a Magyar Állami Operaház hagyománytisztelő produkciója sem válik konfliktusok forrásává”.

Az 1877-ben bemutatott La Bayadére Szergej Hugyelkov, Ludwig Minkus és Marius Petipa közös alkotása, amely egy nemes harcos és egy templomi táncosnő szerelmének történetét meséli el. A darab először 2008-ban debütált hazánkban. A mostani változatot Mirzoyan Albert balettmester, koreográfus viszi színpadra. A karmester Hámori Máté és Héja Domonkos lesznek. A darab bemutatója 2025 júniusában lesz.

(Borítókép: Az Operaház épülete 2024. március 19-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)