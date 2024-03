Átment rajta a körfűrész, de életben maradt

Harry Houdini előtt tiszteleg a Fővárosi Nagycirkusz 2024 húsvéthétvégéjén. Emlékét megidézve egy illuzionista show-t láthatunk, amelynek főszereplője Eric Lee, aki még a híres előd egyik számát is bemutatja: összebilincselt kézzel próbál kiszabadulni egy vízzel teli tartályból.

Nem nevezhető spoilerezésnek, ha eláruljuk, Eric Lee-nek is sikerült a mutatvány – a vízzel teli tartályból való kiszabadulás – a tegnapi, március 29-i premieren, ahol meglepetésünkre nemcsak az illuzionista trükkjeit élvezheti a közönség, de sok egyéb produkciót is.

Mindenesetre az Eric Lee Magic Show valóban nem véletlenül került erre a hétvégére, hiszen a napokban ünnepeltük, hogy 150 éve született a magyar származású bűvész-illuzionista, Harry Houdini, alias Weisz Erik.

14 Galéria: Harry Houdini előtt tiszteleg a Fővárosi Nagycirkusz a húsvéti hétvégén Fotó: Urbán Ádám / Fővárosi Nagycirkusz

Houdini nyomában

A Fővárosi Nagycirkusz megadta a módját a megemlékezésnek, hiszen nem kisebb sztárt hívtak meg ez alkalomból, mint

a francia Eric Lee-t, aki egészen elképesztő műsorral járja a világot.

Bemelegítésként egy könnyed átöltözős trükkel startolt, ami nem tűnik nagy kunsztnak, mégis azonnal ott van a nyelvünkön: de hogy csinálja? Na és nőként az is: bár én készülnék ilyen gyorsan, ha indulni kell reggel! Nem hirdették meg, hogy a francia művész számai között másokat is láthatunk, de ez igen üdítő változatosság volt, arról nem beszélve, hogy mindegyik pazar. Elsőként a Baross Imre Artistaképző Intézet végzős növendékeiből álló Free Fall csoport mutatkozott be egy nagyon látványos számmal.

Őket Eric követte, és még most is ott ülnénk, ha rá kellene jönnünk, hogyan tudta kicserélni magát csinos segítőjére.

De nem csak a francia főszereplő tudott olyat mutatni, amitől tátva maradt a szánk. Az orosz görgőegyensúlyozó művész, Vladimir Erofeev több egymáson csúszkáló hengeren volt képes állva maradni – hogy közben még zsonglőrködött is, már fel se vettük.

Aki nem akar aktív részese lenni a műsornak, az a felsőbb sorokba váltson jegyet, mert most is volt igény a nézők közreműködésére, akiket a porondhoz közeli helyekről vadásztak le.

Lee az asztaltáncoltatáshoz választott magának partnert, míg az olasz hasbeszélő, Kenneth Huesca rögtön három embert is reflektorfénybe állított, és az este legmulatságosabb jelenetét produkálta velük.

Az első órát a már említett vízből való szabadulás zárta, és nyilván Eric Lee nyitotta a második felvonást is.

Levegőben pörgő-forgó zongora

A monumentális körfűrész szerencsére nem hasította ketté őt, mégis jó volt kicsit fellélegezni Molnár Gréta trapézszáma alatt. Ám a francia sztár nem a semmire várta a tapsot, gyors egymásutánban megint olyan trükköket láthattunk tőle, amiről csak az a székely vicc jutott eszünkbe: márpedig ilyen állat nincs!

Nem vitatva Eric Lee képességeit, meg kell mondani, hogy

az este talán legnagyobb ovációját egy magyar fiú kapta, Szlavkovszki Zsolt légtornász, aki egészen bámulatos gurtniprodukciót mutatott be.

Természetesen a Magic Show még tartogatott azért elképesztő jeleneteket. Hogy milyen az, amikor egy orbitálisan nagy fúró felnyársal valakit, aki aztán sértetlenül, ruháján szakadás nélkül áll újra előttünk, azt csak az tudja elképzelni, aki jegyet vált a mágusra.

A zárószámhoz pedig már csak annyit tudunk hozzátenni: azzal is ellettünk volna, ha Eric Lee klimpírozik valamit nekünk, na de hogy fejjel lefelé, a levegőben pörgő zongorán, arra tényleg csak egy szó van: csoda.

Aki el tudja engedni a megfejtés keresését, és át tudja adni magát az illúziók varázslatának, nagyon jól fogja érzeni magát a Fővárosi Nagycirkuszban. Az előadás még három alkalommal látható: 2024. március 30-án este 7-kor, valamint 31-én délután 3-kor és 19 órakor.

(Borítókép: Urbán Ádám / Fővárosi Nagycirkusz)