A levegőben repked, miközben alatta vacsoráznak

Ahogyan az Index is beszámolt róla, 2024. január 15-én parádés gálával zárult a XV. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál, ahol számos díjat is kiosztottak. Ezek egyikét Russnák Regina nyerte el szenzációs gurtniszámával. Ő és Kovács Gábor Dénes, a Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Akadémia igazgatója volt az Index Kulturális rovata podcastjének vendége, mert izgatott minket, milyen képességek kellenek egy ilyen sikerhez, és arra is kíváncsiak voltunk, mennyire népszerű ma a cirkuszművészti pálya.

Regina olyat tud, amit senki más

Regina beleszületett ebbe az életformába, hiszen szülei is artisták voltak, ő pedig egy idő után aktív tagja lett emelőprodukciójuknak. Nem volt kérdés, hogy nyugdíjba vonulásuk után Regi szólóban folytatja. Az artistaképzőben úgy látták, hogy alkata, képességei alapján a gyönyörű lány a levegőben lesz a legjobb.

Légtornász vagyok, azon belül is egy specifikusabb rövidgurtniszámot csinálok. Így magasabban is tudok dolgozni, ami azért is fontos, mert a számom végén van egy trükk, amit egyedül én tudok végrehajtani a világon

– mondja a Hungarian Supertalents kategória harmadik helyezettje.

Ezeket a sikereket persze nem adják ingyen. Kovács Gábor Dénes nem titkolja, rengeteg lemondással, és a tanulás mellett napi öt-hat óra edzéssel jár, hogy valaki a legkiválóbbak közé kerüljön. „Élsportolói szintű gondolkodás és mentalitás szükséges gyakorlatilag már egy tizenhárom-tizennégy éves gyereknél, ha ezt hivatásszerűen akarja űzni. A mai, komfortot kedvelő világunkban ez nem feltétlenül a legnagyobb vonzerő” – mondja.

A cirkusz átalakul

Kovács Gábor Dénes úgy véli, a cirkusz mint műfaj felfelé ível, és nem válik szét klasszikus, illetve új formára, inkább a színház felé közelít. Ennek erejét nem csökkentik azok a virtuális élmények és ingerek sem, amelyek körülvesznek minket a mindennapokban.

Az élő, tehát az egy térben lezajló közös élmény olyan összetartó, mély közösségi élmény, amire a vágy nem csillapul. És ezt semmi nem pótolja

– fűzte hozzá az igazgató.

Ezt a közösségi élményt mi is megtapasztalhatjuk a Fesztivál Plusz címen futó programsorozatban, ahol a XV. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál győzteseit láthatjuk; és akiknek ez sem elég, azok február végéig megtekinthetik a Csodálatos cirkuszvilág kiállítást is.

Aki lemaradt volna az arútluK podcast előző adásáról, az ide kattintva meghallgathatja.

(Borítókép: Kovács Gábor Dénes és Russnák Regina. Fotó: Németh Kata / Index)