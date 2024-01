„Makarenkói pofon, anyádat tegezd” – sztorik a 70 éves diafilmgyártásról

Nem mindennapos, hogy egy cég megéri a 70. születésnapját. Főként, ha egy letűnt, sőt ma már elítélt korszak egyik „szócsöve” volt. De a Diafilmgyártó Kft. meg tudott újulni, s megtalálta helyét a mai korban is.

Bíró Ferenc diafilmszakértő megszállottan gyűjti a valaha megjelent diafilmkiadványokat, technikai eszközöket és relikviákat, ráadásul digitálisan feldolgozza és mások számára is elérhetővé teszi azokat. Övé Magyarország legnagyobb diafilmgyűjteménye.

A szakértő megfogalmazása szerint ezt a műfajt nem csupán mesékre, hanem szinte bármire lehetett használni. Például oktatásra vagy bármiféle üzenetre – mondjuk politikai propagandára. De hogy mi volt az első gondolat, miért is kell az embereket leültetni, hogy nézzenek egy vetített falat, arra Bíró Ferenc így felelt:

Így huzamosabb ideig lehetett magyarázni. Diafilm már a némafilmek, sőt a hangosfilmek idejében is volt. De utóbbiakat csak a mozik vetítették, ezért olyan eszközre volt szükség, amely ismert volt, könnyen kezelhető.

Bíró Ferenccel az arutlúK című műsorban egyebek mellett arról beszélgettünk:

Magyarország azon országok közé tartozik, ahol már a műfaj keletkezése óta aktívan készítenek filmeket. Az első és a második világháború között még viták és elemzések is születettek arról, hogy a pedagógusok hogyan használják az eszközt.

És hát ne felejtsük el, hogy a L’art pour l’art Társulat is elemezte a diafilmeket.

Ez nagyon jó és közismert dolog. A legjobb, amikor az egyik diaképet fordítva is berakják, és azt mondják: Fordult a kocka. Ez is azt jelzi, hogy a műfajt szeretik, mert humorosan is beszélnek róla, ami pozitív visszajelzés.