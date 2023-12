A fiú nem gondolta, hogy az anyjának és a húgának ilyen titkai lehetnek

Fontos, hogy a teremtő állapotot segítő körülmények létrejöjjenek, mondja Balázs Zoltán színész, rendező. Tehát a színházi produkció gazdasági hátterét is biztosítani kell, és a Maladype Színház igazgatója az Index Kulturális rovatának podcastjában azt is elmeséli, mindezt hogyan sikerült megvalósítaniuk. Számos munkája mellett az általa rendezett Nine című musical 2024 januárjától újra látható a Budapesti Operettszínházban.