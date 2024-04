Mindenki rajong érte, de miért?

Pedro Pascal, bár nem mai csirke, és sok-sok éve sikeres produkciók szereplője, 2019-ben került ismét a reflektorfénybe, amikor A Mandalóri hőseként tűnt fel a képernyőn. Maszkját levéve mindenki megenyhült, a rajongók pedig valóságos nyálcsorgatásba kezdtek az űrruhába öltözött színész láttán.

Pascal a Csillagok háborúja websorozata előtt – illetve után – több, a streaming-platformokon népszerű sorozatban szerepelt: 2015 és 2017 között a Narcosban láthattuk, de feltűnt a Trónok harca negyedik évadjában, illetve a tavaly debütált The Last of Usban is, amelyben szintén nagy sikert aratott.

Vicces és divatos

A fiatalok szintén az utóbbi sorozatban nyújtott alakításáért „vesztek meg”. Joel Miller karakterével Pedro Pascal kivívta a kritikusok elismerését, és teljesen új rajongótábort szerzett magának – köszönhetően pimaszságának, gyilkos humorának és jóképűségének.

Színészi tehetségén túl a vörös szőnyegeken mutatott stílusa a díjátadó szezonban tovább fokozta a rajongók érdeklődését. A színész fogta a szokásos, amerikai vörös szőnyeges öltözékeket, és csavarokkal, egyedi darabokkal dobta fel az összképet.

Januárban felkötött kézzel jelent meg a vörös szőnyegen, a Golden Globe-gálán a szettjéhez illő kötéssel mászkált a fotósok előtt. Bár többen aggódtak érte, Pascal simán elviccelte a helyzetet. A köszönőbeszédeit is díjazni szokta a közönség, nemrég például kicsit becsiccsentve vette át a SAG-díjat (Screen Actors Guild-díj), mégis humorosan kezelte a helyzetet.

A közösségi médiában milliós megtekintéssel és lájkokkal futnak a róla készített posztok és videók, a kommentek pedig egy randiapp alá is beillenének. Az internet daddyjéről, vagyis apucijáról kétségkívül rengetegen fantáziálnak.

Morálisan is rendben

Több portál is összeszedte, miben rejtőzhet Pascal vonzereje. Három dolgot emelt ki a legtöbb újság:

Nos, a randizási szokásai normálisak: hollywoodi kollégáihoz képest nincs 19 éves nő a portfóliójában, inkább a korosztályából válogat. Igaz, randizott már nála akár öt évvel idősebb nőkkel is, például Maria Dizziával.

A sztár támogatja az LMBTQ+ jogokat: húga, Lux transznemű színész és aktivista, de Pascal szereplőtársa, Bella Ramsey is nembinárisnak vallja magát, a duó pedig nagyon jó kapcsolatban van egymással.

Pedro Pascal a rajongókkal is jó kapcsolatot ápol. Az interjúkban gyakran hivatkozik a róla készített videókra, illetve a közösségi médiában (például az X-en) is előszeretettel válaszol a követőinek. Nem szállt el tehát magától a hihetetlen siker ellenére sem.

(Borítókép: Pedro Pascal 2024. január 18-án Park Cityben, Utah államban. Fotó: Dia Dipasupil / Getty Images / AFP)