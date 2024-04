Meghalt Jean-Paul Vignon

Családja bejelentette, hogy Jean-Paul Vignon színész-énekes 2024. március 22-én hunyt el májrák elleni küzdelemben – írja az Euronews.

Vignon 1935. január 30-án született a szomáliföldi Dzsibuti kikötővárosban. A franciaországi Avignonban nevelkedett. Rövid ideig orvosnak tanult Marseille-ben, aztán jogot hallgatott a párizsi Sorbonne-on, de úgy döntött, hogy az életét a zenének szenteli.

Művészi pályafutását zenészként kezdte, egy párizsi kabaréban lépett fel. Énekesként a francia Disques Vogue-hoz szerződött, és felvette a Djibouti című önéletrajzi dalt. Vignon később az Egyesült Államokba folytatta karrierjét, ahol 1963-ban a híres New York-i vacsoraklubban, a The Blue Angelben debütált. Többször fellépett az Ed Sullivan Show-ban, és az egyik alkalommal Liza Minnellivel duettet énekelt. Ezentúl pedig rendszeres vendége volt a The Tonight Show-nak is Johnny Carsonnal.

1974-ben egy akkor még viszonylag ismeretlen Farrah Fawcett-tel felvette a You című kislemezt.

Karrierje során gyakran kölcsönözte gall kiejtését tévéműsoroknak és hollywoodi produkcióknak, olyan műsorokban szerepelt, mint a Falcon Crest, LA Law, Columbo, és Monsieur Lazare szerepében az Életünk napjaiban. Ő állt a 2001-es Shrek-ben a Merry Men egyik hangja mögött.