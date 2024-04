Saját apja lőtte le a híres énekest

A belga Ostend városában talált kazettagyűjteményt számos kiadatlan Marvin Gaye-dalt tartalmaz. A BBC szerint a kollekció több mint negyven éve Belgiumban porosodik.

A gyűjtemény – amely feltehetően hatvanhat demót tartalmaz –, Charles Dumolin zenészé volt. Gaye 1981-ben Dumolinnál lakott, amikor kokainfüggőségének leküzdése érdekében elvonóra ment. Miután Dumolin 2019-ben meghalt, a felvételek a családjára maradtak, egy rakás Gaye-emléktárgyakkal együtt.

ekkor kezdődött vita arról, hogy Dumolin családjának joga van-e megtartani az anyagot.

A belga jog szerint harminc év elteltével az anyag az aktuális birtokos tulajdonába kerül, függetlenül attól, hogyan szerezte meg azt. A törvény azonban nem vonatkozik a szellemi tulajdonra. A Dumolin család esetében ezt azt jelenti, hogy bár ők a kazetták tulajdonosai, nem jogosultak a dalok kiadására.

Erre Gaye örökösei jogosultak az Egyesült Államokban.

Alex Trappeniers, a Dumolin család üzlettársa a The Guardiannek úgy fogalmazott:

A kazetták a család tulajdonát képezik, mivel negyvenkét évvel ezelőtt Belgiumban hagyták őket. Marvin odaadta nekik, és azt mondta »Csináljatok vele, amit akartok«, és soha nem jött vissza. Ez nagyon fontos. Itt kinyithatunk egy időkapszulát, és megoszthatjuk Marvin zenéjét a világgal.

Különösen izgalmas az a dal, amelyet nem sokkal azelőtt rögzítettek, hogy Gaye megírta a Sexual Healinget.

Kokainfüggő volt

Gaye az 1960-as években kezdte karrierjét, a következő évtizedben pedig olyan slágerekket jegyzett, mint a What's Going On és a Let's Get It On – utóbbi hozzájárult ahhoz, hogy Gaye szexszimbólummá emelkedjen.

Az 1980-as években a kokainfüggőséggel küszködő Gaye az Egyesült Államokból Londonba költözött, mivel attól tartott, hogy hazájában a be nem fizetett adók miatt börtönbe kerül.

1981-ben egy londoni éjszakai klubban Freddy Cousaert belga zenei promóter odaadta az énekesnek a névjegykártyáját, és arra biztatta, hogy költözzön hozzá Ostendébe, amíg a függőségével küzd. Belgiumi tartózkodása alatt Gaye feltehetően Dumolinnal és feleségével, Greetje-vel élt együtt.

1984-ben az idősebb Marvin Gay – aki gyermekkorában verte a fiát – lelőtte az énekest. A tragédia akkor történt, amikor a sztár apja és anyja összeveszett, fiuk pedig közbeavatkozott.

(Borítókép: Marvin Gaye 1974 körül. Fotó: Jim Britt / Michael Ochs Archives / Getty Images)