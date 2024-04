Hiába kérte, nem tartóztatják le J.K. Rowlingot

J.K. Rowling, a Harry Potter-sorozat írója az X-en posztolt az új skót-gyűlölettörvény életbelépése után, majd provokatívan arra kérte a rendőrséget, ha úgy ítélik meg, hogy bűncselekményt követett el, akkor tartóztassák le.

A szólás- és hitszabadságnak vége Skóciában, ha a biológiai nem pontos leírása bűncselekménynek minősül

– írta Rowling.

Kedd délután a skót rendőrség megerősítette, hogy panaszt kaptak a közösségi médiában közzétett bejegyzéssel kapcsolatban, de hozzátették,

a kommenteket nem értékelték bűncselekménynek, és nem tesznek további lépéseket.

A gyűlölet-bűncselekményekről és a közrendről szóló törvény értelmében bűncselekménynek minősül a kor, a fogyatékosság, a vallás, a szexuális irányultság, a transznemű identitás vagy az interszexualitás alapján tett becsmérlő megjegyzések.

A jelentések szerint a skóciai rendőrséghez legalább háromezer panasz érkezett az új törvény hatálybalépése óta eltelt két nap alatt.

Remélem, minden skóciai nőt, aki ki akar állni a biológiai nem valósága és fontossága mellett, megnyugtat ez a bejelentés, és bízom abban, hogy minden nő – profiljától vagy anyagi helyzetétől függetlenül – egyenlő bánásmódban részesül a törvény értelmében

– reagált az író a rendőrség döntésére.

A miniszterelnök, Rishi Sunak, akit kedd reggel Rowling megjegyzéséről kérdeztek, azt mondta, hogy bár nem kíván rendőrségi ügyet kommentálni, senkit sem szabadna kriminalizálni azért, mert józan dolgokat mond a biológiai nemről – írta meg a The Guardian.

Ahogy azt az Index is megírta, JK Rowling nem először posztolt a transzokhoz való viszonyáról, és arról, hogy ő is vonulna az utcán, ha valakit a transzsága miatt diszkriminálnának, de ettől még az ő életét azt határozta meg, hogy nőnek született. Rowling azt is írta, hogy ismer és kedvel transz embereket, de ha eltöröljük a születési nem koncepcióját, akkor azzal elvesszük a képességet, hogy értelmesen beszéljük meg az életüket.